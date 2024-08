Profil Ipswich Town, Tim Promosi Lawan Liverpool di Pekan Pertama Liga Inggris 2024-2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ipswich Town akan menghadapi ujian pertama sebagai tim promosi di Liga Inggris musim 2024-2025. Tim asuhan Kieran McKenna ini akan menghadapi Liverpool setelah berhasil meraih posisi kedua Divisi Championship musim lalu.

Nathan Broadhead dan Conor Chaplin, masing-masing mencetak 13 gol di Championship, menjadi kunci sukses tim ini ke Liga Inggris. Musim ini, keduanya masih ada di skuad berjulukan The Tractor Boyes atau juga nama lainnya dengan The Blues.

Ipswich Town juga sebenarnya memiliki pemain asal Indonesia, yaitu Elkan Baggott. Namun, Ipswich Town meminjamkan bek ini ke klub Divisi Tiga, Blackpool.

Menjelang musim baru ini di Liga Inggris, Ipswich Town telah melakukan empat kali uji coba, dengan tiga laga di antaranya menang. Termasuk kemenangan di laga pramusim terakhir mereka, 1-0 atas Nice pada 10 Agustus 2024 lalu, lewat gol yang diciptakan Axel Tuanzebe.

Ipswich Town juga mendatangkan sejumlah pemain baru, di antaranya adalah Omari Hutchinson yang dibeli dari Chelsea dengan harga transfer mencapai 20 juta euro. Fans Ipswich Town antusias menyambut sukses tim kebanggaan mereka yang kembali ke Liga Inggris. Setelah melewati 22 tahun sejak 2002 silam, Ipswich Town akhirny berhasil kembali ke Liga Inggris pada musim 2024-2025 ini.

Langkah awal Ipswih Town di pekan pertama Liga Inggris musim ini pun sangat berat. Setelah menjamu Liverpool di pekan pertama pada akhir pekan ini. Mereka akan menghadapi Manchester City di pekan kedua. Dua tim raksasa di ari dua laga awal mereka di Liga Inggris 2024-2025.

Data Profil Klub Liga Inggris

IPSWICH TOWN

Julukan: The Blues, The Tractor Boys

Berdiri: 1878

Stadion: Portman Road

Kapasitas: 29.673

Pemilik: Gamechanger 20 Ltd.

Pelatih: Kieran McKenna

Posisi Musim lalu: Ke-2 (Championship)

Prestasi: Juara Championship 1948-1949, 2000-2001, 2021-2022

Juara Piala Intertoto 2002

SKUAD IPSWICH TOWN

Kiper

Christian Walton

Cieran Slicker

Arijanet Muric

Belakang

Harry Clarke

Leif Davis

George Edmundson

Luke Woolfenden

Cameron Burgess

Axel Tuanzebe

Janoi Donacien

Jacob Greaves

Ben Johnson

Conor Townsend

Tengah

Sam Morsy

Wes Burns

Marcus Harness

Jack Taylor

Omari Hutchinson

Massimo Luongo

Cameron Humphreys

Depan

Freddie Ladapo

Conor Chaplin

Ali Al-Hamadi

George Hirst

Nathan Broadhead

Liam Delap

