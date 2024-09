Khabib Nurmagomedov Bakal ke Indonesia, Isi Bincang-bincang Bertajuk The Path of A Champion

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda UFC, Khabib Nurmagomedov, akan berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri kegiatan bincang-bincang bertajuk The Path of A Champion. Ia bakal datang sebagai bintang tamu dan akan berbagi kisah perjuangan hingga kesuksesannya menjadi petarung MMA level elite dunia pada 5 Oktober 2024.

Khabib akan hadiri di Main Hall The Kasablanka, Jakarta, Acara The Path of A Champion digagas oleh Mada Live. Acara ini juga bekerja sama dengan Podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier.

Khabib Nurmagomedov merupakan atlet MMA, mantan juara UFC kelas ringan kelahiran 20 September 1988. Ia merupakan petarung penganut muslim. Ia adalah orang Rusia pertama yang memenangkan gelar UFC, serta pemegang rekor tak terkalahkan sepanjang sejarah MMA dengan 29 kemenangan tanpa kekalahan.

Lelaki berusia 35 tahun itu diyakini telah menjadi simbol inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mulai dari kedisiplinan, mentalitas, dedikasi. Ketekunannya di dalam dan di luar oktagon, membuat Khabib Nurmagomedov menjadi panutan, khususnya bagi generasi muda yang sedang mengejar cita-cita kehidupannya.

Ria R. Christiana, promotor dan perwakilan Mada Live, mengungkap alasannya menghadirkan Khabib di Indonesia. “Alasan pertama datangkan Khabib Nurmagomedov karena saya sangat mengidolai dia. Oleh karena itu kami sangat antusias dan senang dapat menghadirkan Khabib Nurmagomedov di Indonesia," ujar dia.

"Kami juga menilai Khabib Nurmagomedov sebagai tokoh panutan. Setiap semua tindakannya, beliau sangat menginspirasi orang lain, menunjukkan kehidupan yang didasarkan pada iman dan ketaatan pada keyakinannya, menjadikannya panutan bagi jutaan orang,” ujar Ria menjabarkan.

Adapun Deddy Corbuzier sebagai pemilik Podcast Close The Door dan perwakilan penyelenggara juga menyampaikan pandangannya tentang Khabib. "Khabib adalah contoh nyata dari seseorang yang sukses tidak hanya karena bakat, tetapi juga karena mentalitas yang tepat, disiplin, dan rasa hormat yang dia miliki,” katanya. "Ia juga sangat islami. Ketika memenangkan pertarungannya, ia selalu mengakui bahwa kemenangannya atas kehendak Tuhan.”

Penjualan tiket Inspirational Talkshow The Path of A Champion bersama Khabib Nurmagomedov akan dibuka mulai 14 September hingga 05 Oktober 2024, melalui laman www.khabibindonesia.com. Penyelenggara menyediakan kapasitas untuk 3.700 penonton dengan beberapa kategori tiket yang ditawarkan.

Kategori yang paling spesial dinamakan Blue Saphire dengan harga Rp 5 juta, Green Emerald Rp 2,5 juta, Yellow Diamond Rp 1,25 juta, dan Purple Rp 650 ribu. "Jika kalian yang mau investasi di kegiatan ini, tentu kalian akan bisa mengenal Khabib lebih dekat. Mendapatkan transfer energi positif dari petarung legenda dunia. Tentunya juga mendapatkan motivasi yang akan bisa membangun diri Anda menjadi lebih baik," kata Ria.

Selain itu, Deddy Corbuzier menambahkan mahalnya tiket pada kegiatan ini juga disebabkan oleh tidak adanya dukungan dari pemerintah dan sulitnya mencari sponsor. "Kegiatan seperti ini memang sudah sempat terselenggara di Malaysia. Kalian tahu di sana lebih murah, karena didukung oleh pemerintah dan banyak stakeholder untuk bantu support tiketnya," ujarnya. "Oleh karena itu kami juga di sini sekaligus mengajak untuk sponsor yang mungkin bisa ikut andil dalam kegiatan ini.”

