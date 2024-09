Jadwal Semifinal Bulu Tangkis PON 2024 Rabu 18 September

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan PON 2024 Aceh-Sumut akan memasuki babak semifinal di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Rabu hari ini, 18 September, mulai 10.00 WIB.

Ada empat pertadingan menarik yang dapat disaksikan besok dimana unggulan pertama tunggal putra Jawa Tengah (Jateng) Zaki Ubaidillah akan melawan unggulan ketiga asal Jawa Barat (Jabar) Fachri Akbar Romadhon.

Masih dari tunggal putra, unggulan keempat Jateng Richie Duta Richardo akan melawan unggulan kedua dari Jawa Timur (Jatim) Muhammad Rizky Akbar.

Dari ganda putri, pertarungan antara unggulan pertama dan ketiga akan tersaji dimana Ardita Anjani/Titis Maulida Rahma dari Jateng akan melawan wakil DKI Jakarta Nabila Cahya Permata Ayu/Reva Olivia Damayani.

Selanjutnya, dari sektor ganda campuran, unggulan ketiga dari Jabar Muhammad Rafi Alayman Jafar/Farica Abela akan melawan wakil Jateng Muhammad Voyage Afrisal Mahendra/Velisha Christina.

Dari ganda putra, potensi "all Jatim final" atau "all Jabar final" akan tersaji setelah kedua wakilnya saling beradu pada besok. Sementara itu, empat nomor lainnya berpotensi menghadirkan "all Jateng final" setelah ada delapan wakil Jateng di sana.

Jadwal Semifinal Bulu Tangkis PON 2024, Rabu:

Lapangan 1

Michael Owen/Bernadine Anindya Wardana (Jawa Tengah) vs Aufa Isnanta Nurrafif Darwanto/Sabrina Ajeng Takira (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Zaki Ubaidillah (Jawa Tengah) vs Fachri Akbar Romadhon (Jawa Barat)

Ardita Anjani/Titis Maulida Rahma (Jawa Tengah) vs Nabila Cahya Permata Ayu/Reva Olivia Damayani (DKI Jakarta)

Richie Duta Richardo (Jawa Tengah) vs Muhammad Rizky Akbar (Jawa Timur)

Hendrawan/Muhammad Al Fauzan Hamba (Jawa Barat) vs Gilang Krisandi Toyo Pramana/Kleopas Binar Putra Prakoso (Jawa Timur)

Mutia Dita Ainul Baroroh/Rista Berlian Maharani (Aceh) vs Bernadine Anindya Wardana/Velisha Christina (Jawa Tengah).

Lapangan 2

Muhammad Rafi Alayman Jafar/Farica Abela (Jawa Barat) vs Muhammad Voyage Afrisal Mahendra/Velisha Christina (Jawa Tengah)

Azzahra Melani Arjisetya (Jawa Timur) vs Sausan Dwi Ramadhani (Jawa Tengah)

Aurelia Salsabila (Jawa Timur) vs Aura Ihza Aulia (Jawa Tengah)

Mochamad Yovandika Ramadhan/Fadel Ilyasa Duni (Jawa Timur) vs Galuh Dwi Putra/Muhammad Gibran Arfiansyah (Jawa Barat).

