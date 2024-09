Jadwal Bulu Tangkis PON 2024 Senin 16 September: Peserta Bersaing di Babak 16 Besar, Ada 40 Pertandingan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan PON 2024 Aceh-Sumut akan memasuki babk 16 besar. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang, Senin, 16 September, mulai 10.00 WIB.

Ada 40 pertandingan yang dimainkan dengan rincian masing-masing nomor, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran memainkan delapan pertandingan.

Masing-masing unggulan pertama dari lima nomor akan bermain. Dari ganda campuran, unggulan pertama Ahmad Sasfariansyah Siregar/Sherly Asti Pratiwi dari Jawa Barat (Jabar) akan melawan wakil Jawa Tengah (Jateng) Michael Owen/Bernadine Anindya Wardana.

Dari ganda putri, unggulan pertama milik Jateng Ardita Anjani/Titis Maulida Rahma akan melawan wakil Kalimantan Timur (Kaltim) Nella Puspita Dewi/Ryani Puspita Dewi. Lalu, Emanuel Joseph Surya Hartono/Michael Owen sebagai unggulan pertama ganda putra dari Jateng akan melawan Adlil Wafi/Andi Hamza Marwan.

Beralih ke nomor tunggal, Zaki Ubaidillah yang merupakan unggulan pertama tunggal putra akan memainkan pertandingan pertamanya melawan Andi Hamza Marwan. Sementara itu, wakil Jawa Timur yang merupakan unggulan pertama tunggal putri Azzahra Melani Arjisetya akan melawan Ni Putu Wahyu Arisanti.

Jadwal Babak 16 Besar Nomor Perorangan Bulu Tangkis PON 2024, Senin, 16 September:

Lapangan 1

Ahmad Sasfariansyah Siregar/Sherly Asti Pratiwi vs Michael Owen/Bernadine Anindya Wardana

Aquiritto Jesse Cahyadi/Chelsea Putri Mairera Sensa vs Nafis Syiraz/Cut Puan Ramahaura

Thalita Ramadhani Wiryawan vs Charly

Aurelia Salsabila vs Raden Roro Widya Aninditya

Zidane Cahyo Nugroho vs Richie Duta Richardo

Gilang Krisandi Toyo Pramana/Kleopas Binar Putra Prakoso vs Kafi Raditya Pandika/Rico Satria

Azzahra Adha Haryanto vs Nimas Amirah Ayu

Nazura Trisyah vs Aura Ihza Aulia

Ardita Anjani/Titis Maulida Rahma vs Nella Puspita Dewi/Ryani Puspita Dewi

Herdian Bagaskara Al-Risal/Muhammad Surya Muhlis vs Axxel/Yoga Perkasa Putra Halawa.

Lapangan 2

Mochamad Yvandika Ramadhan/Nadia Marshela Putri vs Dedad Alpasha Dinejad/Nella Puspita Dewi

Ahmad Maulana Irawan/Tasya Novyana Putri vs Muhammad Rafi Alayman Jafar/Farica Abela

Zaki Ubaidillah vs Andi Hamza Marwan

Azzahra Melani Arjisetya vs Ni Putu Wahyu Arisanti

Arga Nugraha Sigfar vs Albani Muhammad Bije

Fachri Akbar Romadhon vs Ryan Putra Widyanto

Jenkinsen Excellent Theodorus/Jeremia Joshua Memah vs Galuh Dwi Putra/Muhammad Gibran Arfiansyah

Ni Kadek Linda Angeline/Putu Dinda Ratna Pratiwi vs Dea Nur Fadilla/Kimisha Pretty Arista

Emanuel Joseph Surya Hartono/Michael Owen vs Adlil Wafi/Andi Hamza Marwan

Alif Fajdary/Ghoffar Imam Prasojo vs Muhammad Pikir/Muhammad Tri Herdiyansyah.

Lapangan 3

Doni Jundriawan Trilaga/Rani Cahyani vs Aufa Isnanta Nurrafif Darwanto/Sabrina Ajeng Takira

Madrid Dwi Sanjaya/Salsabila Zahra Aulia vs Muhammad Surya Muhlis/Nur Zalsa Nabila

Muhamad Yusuf vs Muhammad Sultan Nurhabibullah Mayang

Sausan Dwi Ramadhani vs Alfira Deanika

Regzi Albert Tamahari vs Adriel Ferdinand Leonardo

Rizki Dwi Cahyo vs Muhammad Rizky Akbar

Regina Permatasari/Riadatul Imni vs Kanaya Anisya Putri/Nadelita Puspitanaya Effendi

Nabila Cahya Permata Ayu/Reva Olivia Damayani vs Jovita Aneira Hasya/Sabrina Ajeng Takira

Najwa Al Fatiha/Sakira Salsabila vs Nur Aliah Rahma/Nurul Izmi Aprilia

Mochamad Yovandika Ramadhan/Fadel Ilyasa Duni vs Muhammad Voyage Afrisal Mahendra/Yuke Gamareza Radjasa.

Lapangan 4

Jaden Abdullah Usman Putra Ayus/Rachel Agnesia Sabatini vs Satria Malika Ahmad/Nur Aliah Rahma

Calvin Valentino Sifen Tan/Ariella Naqiyyah vs Muhammad Voyage Afrisal Mahendra/Velisha Christina

Laili Dwiyanti Nur Rohmah vs Arisma Nur Rahmadani

Muhammad Rafii Zafran Ferary vs Abaiza Patersay

Ali Faathir Rayhan/Wahyu Agung Prasetyo vs Hendrawan/Muhammad Al Fauzan Hamba

Khayfa Adella Maharani vs Lisna Agustina

Fransiska Pray Adventri Sitopu/Nazwa Salsabilla vs Mutia Dita Ainul Baroroh/Rista Berlian Maharani

Almunawarah/Wafa Aliyah Azizah Amir vs Chelsea Da Silva Yogia/Salsabila Zahra Aulia

Nabila Putri Arsyillah/Shafa Kaulika Haqe vs Bernadine Anindya Wardana/Velisha Christina

Cavin Valentino Sifen Tan/Dexter Farrell vs Raynaldi Oktavianur Rizky/Ramanda Zibrilian Ramadhani.

