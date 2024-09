Rekap Hasil dan Jadwal Bola Voli PON 2024: Tim Putra dan Putri Jakarta Lolos ke Semifinal, Jabar Baru Berjuang Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta berhasil meloloskan tim putra dan putrinya ke babak semifinal bola voli PON 2024 Aceh - Sumut. Tim putra akan melawan Jawa Tengah, sedangkan tim putrinya akan akan melawan Jawa Timur.

Tim bola voli putra Jakarta melaju ke semifinal seusai menekuk Sumatera Utara di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Senin malam, 16 September. Mereka menyudahi perlawanan Sumatera Utara dengan skor 3-0 (25-16, 25-16, dan 25-22).

Pada set pertama, tersaji pertandingan ketat dan terjadi saling kejar-kejaran skor, hingga kedudukan sempat imbang 7-7 antara DKI serta Sumut. Secara perlahan Jakarta dapat mengungguli Sumut dan pada akhirnya skuad asuhan Indra Wahyudi dapat mengunci set pertama berkat kemenangan dengan skor 25-16.

Memasuki set kedua, pertandingan sengit kembali tersaji, bahkan kali ini skor imbang sempat terjadi ketika Sumut mampu menyamakan kedudukan hingga angka 13-13. Meskipun begitu, Okky Damar Saputra serta kolega pada akhirnya dapat menyudahi perlawanan Sumut dan memenangkan set kedua dengan skor 25-16.

Jakarta kembali mendapatkan perlawanan sengit dari Sumut pada set ketiga, lalu permainan yang meyakinkan serta fokus penuh akhirnya membuat DKI mengunci set ketiga setelah mampu mengamankan skor telak atas Sumut 25-22.

Jakarta akan menghadapi Jateng di babak semifinal. Jateng menyegel tempat di semifinal setelah mengandaskan Sulawesi Tengah 3-0 (25-15, 25-19, 25-11).

Pada set pertama, Sulteng dapat mengawali pertandingan dengan baik dan sempat unggul 3-1, namun Jateng tak tinggal diam lalu membuat skor imbang pada kedudukan 6-6. Secara perlahan Jateng dapat mengungguli Sulteng dan pada akhirnya Kaula Nurhidayat serta kolega dapat mengunci set pertama berkat kemenangan 25-15.

Memasuki set kedua, Jateng dapat menemukan ritme permainan mereka dan bahkan mampu mengunci keunggulan cukup telak ketika skor berada pada kedudukan 10-4. Sulteng sempat memberikan perlawanan, namun Jateng terus menunjukkan dominasi mereka dan dapat kembali unggul pada kedudukan 19-13 lalu mampu memenangkan set kedua dengan skor 25-19.

Skuad asuhan M. Hajid kembali dapat bermain nyaman pada set ketiga dan bahkan mampu unggul jauh atas Sulteng dengan selisih 10 angka pada kedudukan 15-5. Permainan yang meyakinkan serta fokus penuh akhirnya membuat Jateng mengunci set ketiga setelah mampu mengamankan skor telak atas Sulteng 25-11.

Selanjutnya Jakarta dan Jateng akan berebut tiket final di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Rabu, 18 September, mulai 14.00 WIB.

Putri Jakarta Juga Lolos

Tim bola voli putri Jakarta juga melangkah ke semifinal PON 2024 setelah mengalahkan Daerah Istimewa Yogyakarta 3-1 (23-25, 25-19, 25-21, 25-20).

Pada set pertama babak delapan besar, DKI Jakarta dan DIY bermain sama baiknya dan sempat terjadi kejar-kejaran poin, namun DIY sempat mendapatkan keunggulan tipis hingga skor 14-11 atas DKI. DIY mampu mengunci set pertama dengan skor akhir 25-23 setelah tembakan dari Siti Rachmi Rahmawati tak dapat dibendung oleh Rissa Meiga Rianti.

Memasuki set kedua, giliran DKI yang berupaya untuk mendapatkan keunggulan terlebih dahulu dan mampu unggul 2-0, sebelum akhirnya DIY dapat memperkecil ketertinggalan lalu menyamakan skor menjadi 2-2. Secara perlahan DKI dapat menjaga keunggulan mereka atas DIY dan pada mampu mengamankan set kedua berkat kemenangan cukup meyakinkan 25-19.

DKI benar-benar ingin kembali unggul pada set ketiga, akan tetapi DIY dapat memberikan perlawanan pada awal-awal dan selanjutnya kedua tim bermain cenderung berimbang.

Skuad asuhan Eko Waluyo akhirnya mampu berbalik unggul sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-1 setelah mampu mengalahkan DIY dengan skor 25-21 pada set ketiga.

Set keempat berlangsung hampir sama dengan set ketiga di mana terjadi persaingan sengit di antara kedua tim, namun akhirnya DKI dapat keluar sebagai pemenang dengan skor 25-20.

Jakarta akan berhadapan dengan Jawa Timur yang lolos setelah menang meyakinkan 3-0 (25-10, 25-13 dan 25-18) atas Sumatera Utara.

Pada set pertama, Jawa Timur memperagakan permainan menyerang sampai melesat unggul 6-1, lalu melebar 11-5. Skuad asuhan Alim Suseno itu terus meninggalkan Sumatera Utara hingga merebut set ini dengan telak 25-10.

Pada set kedua, Medi Yoku cs tetap menyerang sampai melesat pada kedudukan 18-10, untuk kemudian merebut set ini dengan 25-13. Jawa Timur tak tertahankan untuk kembali unggul jauh pada set ketiga pada kedudukan 17-8 sebelum menutup set ini dengan 25-18.

Selanjutnya DKI Jakarta akan menghadapi Jawa Timur pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 September, mulai 11.30 WIB.

Rekap Bola Voli PON 2024, Senin, 16 September:

(Babak perempat final)

(Putri) DKI Jakarta 3 - 0 Daerah Istimewa Yogyakarta

(Putra) Jawa Tengah 3 - 0 Sulawesi Tengah

(Putri) Sumatera Utara 0 - 3 Jawa Timur

(Putra) Sumatera Utara 0 - 3 Jakarta.

Jadwal Perempat Final hari ini, Selasa 17 September:

(Putri) Jawa Barat vs Sulawesi Tengah 11.30 WIB

(Putra) Jawa Barat vs Bali 14.00 WIB

(Putri) Jawa Tengah vs Kalimantan Timur 16.30 WIB

(Putra) Kalimantan Timur vs Jawa Timur 19.00 WIB.

