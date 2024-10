Acara Khabib Nurmagomedov di Jakarta Ditunda, Panitia Siap Refund Tiket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor acara MadaLive menunda acara bertajuk Event Insipirational Talkshow, Teh Path of A Champion: Khabib Nurmagomedov Live in Jakarta. Penundaan itu dilakukan karena pertimbangan tertentu yang disepakati bersama manajemen legenda Ultimate Fighting Championship (UFC) Khabib Nurmagomedov.

"Kami dengan berat hati menunda penyelenggaraan acara tersebut. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak Khabib Nurmagomedov, dengan tujuan agar kami dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada penggemar Khabib khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya," kata Direktur Utama MadaLive Mirza Muhamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

MadaLive yang berkolaborasi dengan Faith Event Malaysia sebelumnya menyiapkan Event Insipirational Talkshow, The Path of A Champion Khabib Nurmagomedov Live in Jakarta pada 5 Oktober 2024 namun terpaksa ditunda.

Mirza menyampaikan terima kasih kepada kepada para calon penonton yang telah membeli tiket, baik secara langsung maupun melalui platform penjualan tiket.

Dengan adanya penundaan acara tersebut, kata dia, maka para calon penonton dapat melakukan klaim pembelian tiket (refund) dengan nilai sepenuhnya.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama Rizvan Magomedov sebagai Manajer Manajemen Khabib Nurmagomedov berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang positif.

"Sampai jumpa dalam Event Inspirational Talkshow, Path of A Champion: Khabib Nurmagomedov Live in Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Khabib Nurmagomedov untuk pertama kalinya mengunjungi Indonesia pada 28 September 2024. Juara seni bela diri campuran (MMA) yang tidak terkalahkan dengan 29 kali pertandingan itu pun menggelar jumpa pers di Jakarta.

Dalam kunjungannya, ia mengaku sangat senang berada di Indonesia karena kehangatan dan keramahan dari masyarakat yang luar biasa.

Ia juga mengaku merasa terharu dengan dukungan dari para penggemar UFC di Indonesia serta mengalami pengalaman yang istimewa bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara beragama Islam.

Khabib mengatakan bahwa acara "Path of a Champion" sangat dekat dengan hatinya karena acara tersebut bertujuan untuk menginspirasi generasi muda Indonesia.

