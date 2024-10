Jadwal Persib Bandung: Marc Klok Absen vs Persebaya, Optimistis Maung Bandung Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Persib Bandung pada pekan kedelapan Liga 1 akan menampilkan laga kandang melawan Persebaya Surabaya. Kedua tim akan berhadapan Jumat, 18 Oktober 2024.

Gelandang Persib, Marc Klok, dipastikan absen dalam laga ini. Namun, Klok percaya, rekan-rekannya akan bekerja keras memberikan penampilan terbaiknya pada laga tersebut.

Persib akan berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah sempat bermain imbang 2-2 dengan Madura United.

“Saya tetap akan memberikan dukungan kepada tim. Di latihan dan juga ruang ganti, saya bilang jika PERSIB banyak pemain bagus. Saya berharap kami menang walau saya tidak main,” kata Klok di SPOrT Jabar Arcamanik, Rabu 9 Oktober 2024.

Pemain bernomor punggung 23 ini mengaku berat menjalani hukuman larangan bermain yang diberikan Komdis PSSI. Apalagi, Klok mengaku apa yang terjadi ketika pelanggaran terhadap pemain Persija itu adalah ketidaksengajaan.

“Terlalu berat, saya mau ambil bola, kartu merah oke, tapi tiga pertandingan, sangat berat. Namun, saya terima itu, saya harus belajar dari kejadian ini. Ini sepakbola dan semua bisa terjadi,” kata dia.

Jadwal Liga 1 Pekan Kedelapan

Kamis, 17 Oktober 2024

15:30 Dewa United vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Jumat, 18 Oktober 2024

15:30 PSBS Biak Numfor vs Semen Padang (Vidio)

15:30 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Top Skor Liga 1

5 gol:

Lulinha (Madura United)

4 gol:

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United)

Tyronne Del Pino (Persib Bandung)

Luan (Arema).

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

Moussa Sidibe (Persis Solo)

Lucas Morelatto (Barito Putera)

Kenneth Ngwoke (Semen Padang)

Bruno (Persebaya Surabaya)

Ramiro Fergonzi (Persik)

Leo Gaucho (Borneo FC).

2 gol:

Dimas Drajad (Persib Bandung)

David da Silva (Persib Bandung)

Ryo Matsumura (Persija)

Christophe Nduwarugira (Borneo FC)

Julian Velasquez (PSBS Biak)

Malik Risaldi (Persebaya Surabaya)

Mariano Peralta (Borneo FC)

Youssef Ezzejjari (Barito Putera)

Luan (Arema)

Egy Maulana Vikri (Dewa United)

Ze Valente (Persik)

Alex (Dewa United)

Hokky Caraka (PSS).

Pilihan Editor: Kilas Balik Timnas Indonesia Dibantai Bahrain 0-10