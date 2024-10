Lionel Messi Tetap Jadi Pemain Berpendapatan Tertinggi di MLS, Berapa Jumlah Gajinya di Inter Miami?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi diketahui menerima pendapatan tertinggi di liga sepak bola Amerika Serikat (MLS). Namun, berapa persisnya gaji yang dia terima dari Inter Miami?

Jumlah itu terungkap dari daftar gaji pemain MLS terbaru yang dirilis Asosiasi Pemain MLS, Kamis, 24 Oktober 2024. Dari daftar itu, pemain Argentina itu mendapatkan gaji total lebih dari dua kali lipat dari Sergio Busquets, rekan setimnya di Inter Miami.

Dalam daftar gaji yang dirilis laman mlsplayers.org itu, gaji Messi tak berbuah seperti bulan Mei lalu. Ia mendapat gaji pokok US$ 12 juta atau sekitar Rp 187,6 miliar.

Namun, penghasilan yang benar-benar dia terima lebih besar dari itu. Angka di atas belum termasuk bonus kemenangan dan hak komersial. Bola angka ini dimasukkan pendapatan Messi dalam setahun diperkirakan mencapai US$ 20,4 juga atau sekitar Rp 319,78 miliar.

Angka tersebut masih bisa bertambah bila kesepakatan tim atau afiliasinya disertakan. Messi diperkirakan mendapat bagian dari kesepakatan MLS dengan Apple TV untuk hak siar kompetisi. Messi disebut-sebut kecipratan tak kurang dari US$ 50 juta dari kesepakatan ini.

Dengan jumlah yang belum memasukkan kesepakatan dengan Apple, pendapatan Messi sudah jauh melebihi pemain MLS lainnya. Pemain dengan pendapat terbanyak kedua dalam daftar itu adalah Lorenzo Insigne (Toronto FC), yang mendapatkan total pendapatan US$ 15,4 juta atau Rp 240,8 miliar.

Di posisi ketiga ada rekan Messi di Inter Miami, yakni Sergio Busquets, yang mendapatkan pemasukan total US$ 8,7 juta Rp 137,2 miliar. Posisi keempat dan kelima dalam daftar itu ditempati Sebastian Driussi (Austin FC) dengan pendapatan total US$ 6,7 juta dan Federico Bernardeschi (Toronto FC) dengan US$ 6,2 juta.

Di jajaran klub Inter Miami memimpin daftar gaji pemain MLS dengan US$ 41,7 juta, disusul Toronto (US$ 31,8 juta), Los Angeles FC (US$ 22,1 juta), LA Galaxy (US$ 22 juta), dan Nashville (US$ 21,9 juta). Montreal menjadi tim dengan gaji pemain terendah, yakni US$ 11,4 juta.

