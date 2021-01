Tinju Dunia: Mike Tyson Ungkap Alasan Status GOAT Floyd Mayweather Jr Tak Pantas

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Tyson berpendapat rekor Floyd Mayweather Jr dalam kariernya bukanlah yang terbaik dalam sejarah tinju dunia. Menurut dia, Mayweather tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik sepanjang masa dan mneyandang status Greatest of All Time alias GOAT.

Tyson menegaskan Sugar Ray Robinson dan Julio Cesar Chavez sama-sama memiliki karier yang lebih impresif daripada Mayweather, yang pensiun dengan skor 50-0. Legenda tinju Meksiko Chavez pernah bermain luar biasa 87-0 sebelum akhirnya bermain imbang melawan Pernell Whittaker pada 1993 dan kalah untuk pertama kalinya setahun kemudian.

Adapun Robinson dianggap oleh banyak orang sebagai petinju terbaik yang pernah ada. Ia meninggalkan olahraga ini dengan rekor 173–19–6, tetapi pada suatu waktu hanya mengalami satu kekalahan dalam 132 pertarungan.

"Floyd adalah petarung yang hebat. Tapi, jangan salah paham, dia hanya memiliki rekor 50 pertarungan. Sugar Ray Robinson memiliki 47 pertarungan, dia kalah satu kali, dan dia memiliki 78 kemenangan beruntun dengan 60 KO," kata Mike Tyson dikutip dari The Sun, Selasa, 12 Januari 2021.

"Chavez memiliki 90 pertarungan tak terkalahkan, dia bertarung seperti delapan kali setahun melawan siapa pun yang melawannya, melawan siapa pun yang ada di daftar peringkat," kata laki-laki 54 tahun yang dijuluki The Baddest Man on the Planet tersebut.

Tyson pernah mengakui Mayweather, 43 tahun, akan menjadi lawan impiannya jika mereka memiliki berat yang sama. Iron Mike pensiun pada tahun 2005 setelah dua kekalahan telak, tetapi secara mengejutkan kembali lagi ke atas ring tinju pada Oktober 2020. Dia bermain imbang dengan Roy Jones Jr, 51, dalam pertarungan eksibisi delapan ronde.

Adapun Mayweather pensiun sebagai pemain profesional pada tahun 2017 setelah mengalahkan bintang UFC Conor McGregor, 32 tahun. Setelahnya, dia mengalahkan kickboxer kelas bulu Tenshin Nasukawa dalam eksibisi di Jepang pada 2018 dan menghasilkan pendapatan sekitar 7 juta poundsterling.

Mantan juara lima divisi itu bersiap untuk tontonan bayar-per-tayang terbesarnya saat menghadapi YouTuber Logan Paul, 25 tahun, pada Februari mendatang. Tentang jadwal tinju tersebut, Tyson berkata, "Floyd akan mengalahkannya. Tidak ada yang baik, dia akan melawan."