Kabar Tinju Dunia: Bob Arum Tertarik Kesepakatan Manny Pacquiao kepada Crawford

TEMPO.CO, Jakarta - Petinju Filipina, Manny Pacquiao yang sudah tidak bertanding sejak Juli 2019 dan membuatnya tidak bisa mempertahankan gelar tinju dunia World Boxing Association (WBA).

Setelah santer terdengar Manny Pacquiao akan melawan Conor McGregor (juara UFC), ternyata Pacquiao telah menghubungi promotor sekaligus CEO Top Rank, Bob Arum untuk melakukan pertandingan melawan Terence Crawford.

Pacquiao menawarkan kesepakatan senilai US$ 40 juta atau senilia Rp. 555 Miliar. Mengutip dari Talksport, “Kami memberi tahu Bob bahwa saya mendapat US$ 40 juta dan Crawford mendapat US$ 10 juta. Saya akan melawan siapa pun dan saya tidak mundur dari tantangan apa pun,” ujar Pacquiao.

Bob yang saat itu tengah melakukan pembicaraan mengenai pertandingan antara Terence Crawford dan Shawn Porter dengan Kenny Porter (Ayah Shawn), mendapatkan kabar akan ada biaya yang sangat besar di pertandingan antara Crawford dan Pacquiao, tanpa tedeng aling Bob tertarik dengan tawaran tersebut.

“Jelas, pertarungan melawan Pacquiao berarti akan ada lebih banyak uang untuk Terence. Terence lebih memilih pertarungan Pacquiao daripada siapa pun. Kami akan melihat apa yang terjadi, dan minggu ini kita akan tahu apakah Pacquiao-Crawford bisa terjadi,” kata Bob Arum

Sebelumnya Bob ingin melihat pertandingan antara Terence Crawford dan Errol Spence Jr. namun, Spence mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak ingin melawan Crawford.

Pacquiao yang dicabut gelar juaranya karena ketidakaktifannya di dunia tinju, mengatakan bahwa ia suka melawan seseorang yang memiliki gelar juara.

Terence Crawford sebagai orang yang memegang gelar World Boxing Organization (WBO) memang ingin bertarung melawan Manny Pacquiao. “Saya sudah mengatakan siapa yang saya inginkan. Saya ingin Pacquiao, saya ingin pertarungan itu. Itu adalah pertarungan yang seharusnya terjadi sekarang," katanya, November lalu setelah mengalahkan Kell Brook.

GERIN RIO PRANATA