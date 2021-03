Berita Terkini Basket NBA: Atlanta Hawks Pecat Pelatih Lloyd Pierce

TEMPO.CO, Jakarta - Atlanta Hawks memecat pelatih Lloyd Pierce menyusul awal musim basket NBA yang mengecewakan. Setelah start 14-20, Presiden operasi bola basket/manajer umum Atlanta Hawks, Travis Schlenk, mengumumkan langkah tersebut dalam pernyataan singkat yang dirilis oleh tim.

"Kami ingin berterima kasih kepada Lloyd atas kerja dan komitmennya tidak hanya pada organisasi Hawks tetapi juga kota Atlanta. Dia dan istrinya, Melissa, adalah orang-orang luar biasa yang telah memberikan dampak positif di seluruh kota," kata Schlenk, dikutip dari laman resmi Atlanta Hawks, Selasa, 2 Maret 2021.

"Kami memiliki ekspektasi tinggi untuk tim kami di lapangan dan kami yakin dengan melakukan perubahan ini sekarang kami dapat memiliki paruh kedua musim yang kuat," kata dia menambahkan.

Pierce diangkat sebagai pelatih kepala ke-13 dalam sejarah Hawks pada 11 Mei 2018. Dia mengumpulkan rekor 63-120 dalam 183 pertandingan. Adapun Hawks saat ini duduk di peringkat 11 klasemen Wilayah Timur, menyusul kekalahan 109-99 melawan Miami Heat pada Minggu malam.

Baca juga : All-Star Game NBA: Devin Booker Gantikan Anthony Davis yang Cedera

Setelah menyatakan pemberhentian tugas Pierce, Hawks mengumumkan bahwa asisten pelatih Nate McMillan kini ditunjuk sebagai pelatih kepala sementara. Schlenk mengumumkan langkah itu kurang dari sepekan sebelum Atlanta menjadi tuan rumah All-Star Game.

Hawks terakhir kali tampil di babak playoff pada 2017. Tim ini membangun kembali kekuatannya di posisi point guard Trae Young dan penyerang John Collins, serta banyak berinvestasi pada sejumlah veteran, termasuk Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo dan Kris Dunn. Performa Hawks juga meningkat dengan penambahan center Clint Capela.

Hawks memiliki uang yang bebas untuk dibelanjakan, dan Schlenk tidak membuang waktu untuk menambahkan Gallinari dengan kontrak tiga tahun senilai US$ 61,5 juta, Rondo dengan kontrak dua tahun dengan nilai US$ 15 juta dan Dunn dengan kontrak dua tahun senilai US$ 10 juta.

Langkah terbesar datang ketika Schlenk mengajukan tawaran untuk Bogdanovic -- empat tahun seharga US$ 72 juta. Namun, cedera pada Bogdanovic membuat Pierce tidak memiliki roster yang sehat. Hawks juga dirugikan oleh hilangnya bintang baru De’Andre Hunter karena operasi lutut.

McMillan, mantan point guard NBA, bergabung dengan staf pelatih Atlanta Hawks pada 11 November 2020. Dia pernah menjabat sebagai pelatih kepala di Seattle (2000-2005), Portland (2005-2012) dan Indiana (2016-2020).