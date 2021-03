Bos Microsoft Bill Gates Pecinta Berat Olahraga Pickleball, Permainan Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Miliarder Bill Gates pecinta olahraga pickleball. Tak hanya Ia, bahkan permainan tersebut adalah favorit keluarga besarnya. Hal ini dinyatakan langsung oleh istrinya Melinda Gates. Seperti yang dilansir dari CNBC Internasional. "We are huge pickleball fans," ujar Melinda.

Lebih jauh lagi, bahkan pendiri Microsoft corporation itu mengajarkan Melinda bermain pickleball saat pertama kali berkencan. Tak hanya Bill, keluarganya pun turut mengajari istrinya itu main pickleball.

Pickleball adalah olahraga yang berasal dari Amerika, negara bagian asal Bill Gates. Tepatnya di Bainbridge Island, Washington. Barney McCallum dan Joel Prichard adalah yang menemukan permainan ini. Mereka mengenalkan olahraga ini hingga berkembang di negara Eropa. Sayang di Asia masih belum populer, termasuk Indonesia.

Olahraga ini menggabungkan beberapa jenis permainan. Seperti bulu tangkis, tenis meja, dan tenis. Dapat dimainkan oleh dua hingga empat orang. Cara memainkannya pun mirip dengan bulu tangkis atau tenis.

Permainan pickleball yang digemari Bill Gates ini menggunakan bola permainan ini ringan, terbuat dari plastik. Bola polimer dengan lubang bundar sebanyak 26 hingga 40. Sedangkan pemukulnya seperti dayung yang terbuat dari kayu ataupun bahan komposit.

RAUDATUL ADAWIYAH NASUTION