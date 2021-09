Jadwal Tinju Dunia: Jam Berapa Pertarungan Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk?

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia Sabtu malam ini, 25 September 2021, akan menampilkan perebutan gelar juara kelas berat antara Anthony Joshua dan Oleksandr Usyk. Keduanya akan berduel di Stadium Tottenham Hotspur, London.

Jam berapa keduanya akan mulai naik ring? Pertandingan mereka diisi lima partai tambahan, yang dijadwalkan dimulai 19.00 waktu setempat (Ahad dinihari, 01.00 WIB).

Anthony Joshua dan Usyk diperkirakan baru akan mulai memasuki arena pada 21.30, Sabtu malam waktu setempat dan mulai bertarung pada 22.12. Bila dikonversi, keduanya dijadwalkan mulai saling baku hantam pada Ahad dinihari, 04.12 WIB.

Anthony Joshua akan berusaha mempertahankan gelar juara WBO, IBF, IBO, WBA. Petinju Inggris berusia 31 tahun itu memiliki rekor bertanding 24-1 (22 KO).

Oleksandr Usyk, petinju Ukraina berusia 34 tahun, memiliki rekor tak terkalahkan: 18-0 (13 KO). Seperti Joshua, ia juga pernah meraih medali emas Olimpiade. Ia semula merupakan juara di kelar jelajah dan baru naik ke kelas berat pada 2019.

Joshua akan tampil dengan berat badan dan jangkauan lebih dari lawannya. Ia berbobot 109 kilogram, sedangkan bobot Usyk 100 kilogram. Joshua memiliki tinggi badan 198 sentimeter dengan jangkauan 208 sentimeter. Sedangkan Usyk memiliki tinggi 191 sentimeter dan jangkauan sejauh 198 sentimeter.

Pertandingan antara Joshua versus Usyk diprediksi disaksikan lebih dari 60.000 penggemar tinju di Tottenham Hotspur Stadium.

Simak partai tambahan untuk duel tinju dunia Joshua vs Usyk:

Lawrence Okolie vs Dilan Prasovic (perebutan juara kelas jelajah WBO)

Callum Smith vs Lenin Castillo (kelas berat ringan)

Campbell Hatton vs Sonni Martinez (Kelas Bulu Super)

Florian Marku vs Maxim Prodan (Kelas Welter)

Christopher Ousley vs Khasan Baysangurov (Kelas Menengah).

THE SUN, ANTARA, BOXING SCENE