Hasil MotoGP Valencia: Bagnaia Juara, Rossi Finis Ke-10 dalam Race Perpisahan

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan seri terakhir MotoGP, Grand Prix Valencia, tersaji di di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Ahad, 14 November 2021. Pembalap Ducati memborong posisi podium.

Francesco Bagnaia menjadi juara dalam seri pemungkas ini. Ia merebut gelar juara keempatnya musim ini, sekaligus memastikan diri menjadi runner-up.

CHE SPETTACOLO! @PeccoBagnaia gets the job done in Valencia and fittingly, with @ValeYellow46 's replica helmet! #GrazieVale #ValenciaGP pic.twitter.com/IiF3GYnNgi

Jorge Martin, pembalap rookie dari Pramac Ducati, finis kedua. Ia merebut podium keempatnya, semuanya diraih dari posisi pole. Urutan ketiga direbut pembalap Ducati lainnya, Jack Miller.

Valentino Rossi, yang menjalani balapan terakhirnya sebelum pensiun, menempati posisi ke-10. Ini menjadi posisi 10 besar keempat kalinya musim ini yang diraih pembalap Petronas Yamaha itu.

For the victories, for the rivalries, for the inspiration, for the laughs, for the celebrations, for the showbiz...

Thank you @ValeYellow46 #GrazieVale #ValenciaGP pic.twitter.com/Wxl23g4U6S