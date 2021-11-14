Hasil MotoGP Valencia: Bagnaia Juara, Rossi Finis Ke-10 dalam Race Perpisahan

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan seri terakhir MotoGP, Grand Prix Valencia, tersaji di di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Ahad, 14 November 2021. Pembalap Ducati memborong posisi podium.
Francesco Bagnaia menjadi juara dalam seri pemungkas ini. Ia merebut gelar juara keempatnya musim ini, sekaligus memastikan diri menjadi runner-up.
CHE SPETTACOLO! @PeccoBagnaia gets the job done in Valencia and fittingly, with @ValeYellow46's replica helmet! #GrazieVale #ValenciaGP pic.twitter.com/IiF3GYnNgi— MotoGP™ (@MotoGP) November 14, 2021
Jorge Martin, pembalap rookie dari Pramac Ducati, finis kedua. Ia merebut podium keempatnya, semuanya diraih dari posisi pole. Urutan ketiga direbut pembalap Ducati lainnya, Jack Miller.
Valentino Rossi, yang menjalani balapan terakhirnya sebelum pensiun, menempati posisi ke-10. Ini menjadi posisi 10 besar keempat kalinya musim ini yang diraih pembalap Petronas Yamaha itu.
For the victories, for the rivalries, for the inspiration, for the laughs, for the celebrations, for the showbiz...
Thank you @ValeYellow46 #GrazieVale #ValenciaGP pic.twitter.com/Wxl23g4U6S— MotoGP™ (@MotoGP) November 14, 2021
Fabio Quartararo, pembalap Monster Yamaha yang sudah memastikan diri menjadi juara dunia, finis di posisi kelima
Hasil MotoGP Valencia:
|No
|Pembalap
|Tim
|1
|Francesco Bagnaia
|Ducati Team (GP21)
|2
|Jorge Martin
|Pramac Ducati (GP21)
|3
|Jack Miller
|Ducati Team (GP21)
|4
|Joan Mir
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|5
|Fabio Quartararo
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|6
|Johann Zarco
|Pramac Ducati (GP21)
|7
|Brad Binder
|Red Bull KTM (RC16)
|8
|Enea Bastianini
|Avintia Ducati (GP19)
|9
|Aleix Espargaro
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|10
|Valentino Rossi
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|11
|Franco Morbidelli
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|12
|Andrea Dovizioso
|Petronas Yamaha (YZR-M1)
|13
|Alex Marquez
|LCR Honda (RC213V)
|14
|Miguel Oliveira
|Red Bull KTM (RC16)
|15
|Iker Lecuona
|KTM Tech3 (RC16)
|16
|Maverick Viñales
|Aprilia Gresini (RS-GP)
|17
|Luca Marini
|VR46 Avintia Ducati (GP19)
|18
|Danilo Petrucci
|KTM Tech3 (RC16)
|Alex Rins
|Suzuki Ecstar (GSX-RR)
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda (RC213V)