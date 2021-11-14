Senin, 15 November 2021
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Hasil MotoGP Valencia: Bagnaia Juara, Rossi Finis Ke-10 dalam Race Perpisahan

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Editor:

Nurdin Saleh

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  • Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, saat berpacu di MotoGP Valencia, 14 November 2021. REUTERS/Pablo Morano

    Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, saat berpacu di MotoGP Valencia, 14 November 2021. REUTERS/Pablo Morano

    TEMPO.CO, Jakarta - Balapan seri terakhir MotoGP, Grand Prix Valencia, tersaji di di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Ahad, 14 November 2021. Pembalap Ducati memborong posisi podium.

    Francesco Bagnaia menjadi juara dalam seri pemungkas ini. Ia merebut gelar juara keempatnya musim ini, sekaligus memastikan diri menjadi runner-up.

    Jorge Martin, pembalap rookie dari Pramac Ducati, finis kedua. Ia merebut podium keempatnya, semuanya diraih dari posisi pole. Urutan ketiga direbut pembalap Ducati lainnya, Jack Miller.

    Valentino Rossi, yang menjalani balapan terakhirnya sebelum pensiun, menempati posisi ke-10. Ini menjadi posisi 10 besar keempat kalinya musim ini yang diraih pembalap Petronas Yamaha itu.

    Fabio Quartararo, pembalap Monster Yamaha yang sudah memastikan diri menjadi juara dunia, finis di posisi kelima

    Hasil MotoGP Valencia:

    No PembalapTim
    1Francesco Bagnaia Ducati Team (GP21)
    2Jorge MartinPramac Ducati (GP21)
    3Jack MillerDucati Team (GP21)
    4Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR)
    5Fabio QuartararoMonster Yamaha (YZR-M1)
    6Johann ZarcoPramac Ducati (GP21)
    7Brad BinderRed Bull KTM (RC16)
    8Enea BastianiniAvintia Ducati (GP19)
    9Aleix EspargaroAprilia Gresini (RS-GP)
    10Valentino RossiPetronas Yamaha (YZR-M1)
    11Franco MorbidelliMonster Yamaha (YZR-M1)
    12Andrea DoviziosoPetronas Yamaha (YZR-M1)
    13Alex MarquezLCR Honda (RC213V)
    14Miguel OliveiraRed Bull KTM (RC16)
    15Iker LecuonaKTM Tech3 (RC16)
    16Maverick ViñalesAprilia Gresini (RS-GP)
    17Luca MariniVR46 Avintia Ducati (GP19)
    18Danilo PetrucciKTM Tech3 (RC16)
     Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR)
     Takaaki NakagamiLCR Honda (RC213V)
  • MotoGP
  • MotoGP Valencia
  • Valentino Rossi
  • Fabio Quartararo
  • Francesco Bagnaia
  • Jorge Martin

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