Kejutan Besar di UFC 268: Julianna Pena Juara, Menang Submission vs Amanda Nunes

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan besar tersaji pada ajang UFC 269 di Las Vegas, Ahad WIB, 12 Desember 2021. Julianna Pena merebut gelar juara jelas bantam dengan kemenangan submission atas Amanda Nunes.

Julianna Pena, petarung Amerika berusia 32 tahun, tampil mengesankan dalam pertarungan itu. Ia menaklukkan Nunes, petarung Brasil berusia 33 tahun, lewat cekikan (rear-naked choke) pada ronde kedua.

The biggest upset in UFC ! @VenezuelanVixen is the NEW UFC BW champion #UFC269 pic.twitter.com/5nxFJQP44a