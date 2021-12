Evander Holyfield, Manny Pacquiao, Richard Mainaky di Kaleidoskop Olahraga 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Kaleidoskop olahraga sepanjang bulan September 2021 didominasi sejumlah peristiwa dari cabang tinju dunia. Evander Holyfield harus kalah KO di laga comeback-nya, sedangkan Manny Pacquiaio memutuskan untuk pensiun dari arena tinju.

Di olahraga raket, Richard Mainaky memutuskan pensiun sebagai pelatih di pelatnas bulu tangkis PBSI. Adapun Emma Raducanu memberikan kejutan di US Open. Berikut ringkasan peristiwa sepanjang September 2021.

6 September

Richard Mainaky Pensiun

Richard Mainaky resmi mengundurkan diri sebagai pelatih di nomor ganda campuran pelatnas PBSI. Menyampaikan surat pengunduran diri ke Ketua PBSI Agung Firman Sampurna, ia mengakhiri kiprahnya selama 26 tahun di dunia kepelatihan bulu tangkis Indonesia.

Pelatih ganda campuran Richard Mainaky berpose disela-sela latihan untuk Piala Sudirman 2017 di Carrara Sport and Leisure Centre, Queensland, Australia, Minggu 21 Mei 2017. ANTARA/Rosa Panggabean

“Sekarang, waktunya saya bersama keluarga setelah selama ini mereka selalu berkorban untuk saya," ucap Richard saat itu. Selama menjadi pelatih, waktunya lebih banyak dihabiskan di Cipayung. Ia bekerja dari pukul 06.00-18.00, dan sisa waktunya dihabiskan di rumahnya di Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Rencana pensiun sudah menjadi niat Richard setelah gelaran Olimpiade Tokyo pada 2020. Namun, pandemi Covid-19 membuat Olimpiade mundur setahun kemudian. Rencana pensiun pun tertunda. Sebelum mundur, kini Richard masih sempat membantu PBSI untuk mempersiapkan tim yang berlaga di Piala Sudirman 2021.

12 September

Tumbangnya Evander Holyfield

Mantan juara sejati kelas berat, Evander Holyfield, mengalami kekalahan telak dalam tampilan pertamanya setelah kembali dari pensiun. Petinju asal Amerika dua kali dijatuhkan Vitor Belfort, mantan juara UFC asal Brasil, di ronde pertama. Akhirnya ia dinyatakan kalah TKO.

Evander Holyfield dijatuhkan Vitor Belfort dalam duel tinju ekshibisi, 12 September 2021. (instagram/@espnringside)

Holyfield, 58 tahun, tampil dengan persiapan mepet dalam duel ekshibisi di Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Miami, Florida. Ia baru didapuk menggantikan Oscar De La Hoya, yang mundur karena virus corona. Dalam duel melawan Vitor Belfort, mantan juara kelas berat ringan UFC berusia 44 tahun, Holyfield tampak tak berdaya. Ia nyaris tak mampu menyarangkan pukulan ke lawannya.

12 September

Kejutan Emma Raducanu di Grand Slam US Open

Petenis remaja asal Inggris, Emma Raducanu, berhasil menjuarai turnamen Grand Slam US Open 2021. Ia menorehkan sejarah dengan mengalahkan pemain remaja asal Kanada, Leylah Fernandez, dalam pertandingan final di Arthur Ashe Stadium, New York.

Emma Raducanu menjuarai turnamen bergengsi US Open 2021 di usianya yang kini 18 tahun. Ia mulai bermain tenis pada usia lima tahun dan menjadi petenis profesional pada tahun 2018. Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Emma Raducanu, 18 tahun, sudah menorehkan rekor saat lolos ke babak final, yakni menjadi petenis kualifikasi pertama yang berhasil melakukannya. Kini, rekornya semakin tajam, yaitu menjadi petenis kualifikasi pertama yang menjuarai turnamen Grand Slam. Partai final itu berlangsung agak sedikit di luar prediksi. Raducanu tampil meyakinkan dan memaksa Leylah Fernandez, 19 tahun, menyerah dalam dua set langsung dengan skor 6-4, 6-3.

