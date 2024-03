Mengenal Anthony Joshua, Petinju yang Mengalahkan Francis Ngannou

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petinju Inggris, Anthony Joshua memenangi duel tinju dunia kelas berat di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu, 9 Maret 2024. Joshua membuat lawannya, mantan juara MMA asal Kamerun, Francis Ngannou, 37 tahun, tumbang alias KO dalam dua ronde.

Mantan pemegang gelar juara dunia dua kali menjatuhkan Ngannou di ronde pertama. Lawannya masih mampu bangkit untuk ronde kedua. Namun, di babak kedua, Ngannou kembali tumbang. Wasit menghentikan pertandingan dan menyatakan AJ menang KO.

Tentang Anthony Joshua

1. Pindah ke Inggris

Nama lengkapnya Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua Obe. Ia lahir di Watford, Inggris pada 15 Oktober 1989. Ibunya orang Nigeria, ayahnya keturunan Nigeria dan Irlandia. Di Nigeria, Joshua termasuk golongan bangsawan.

Joshua menghabiskan sebagian masa kecilnya di Nigeria sebagai siswa sekolah asrama di Mayflower School di Ikenne. Ketika dia berusia 12 tahun, Joshua kembali ke Inggris untuk bergabung dI Sekolah Menengah Kings Langley. Di sana unggul di bidang lari dan sepak bola.

2. Karier

Joshua baru memulai pada 2007 saat berusia 18 tahun. Kala itu dia diberi saran oleh sepupunya, Ben Ileyemi. Belakangan keduanya debut bersama secara profesional pada 2012-2013. Sebelum menjadi pro, Joshua di kelas amatir menenangkan beberapa gelaran seperti Haringey Box 2009 dan 2010, senior ABA Championships 2010.

Pada 2011, dia dinobatkan sebagai Amateur Boxer of the Year oleh Boxing Writers Club of Great Britain. Pada tahun itu pula, selama Kejuaraan Dunia 2011 di Baku, Azerbaijan, Joshua mengalahkan juara dunia dan Olimpiade, Roberto Cammarelle. Dia juga menghentikan Erik Pfeifer dari Jerman di semifinal. Kala itu, ia mengamankan tempatnya di Olimpiade London 2012 sebagai pendatang baru di divisi kelas super berat.

Di Olimpiade London 2012, meski sebagai pemula di kancah internasional, Joshua mendapat medali perak dunia. Dia menerima hasil imbang yang sulit di babak 16 besar saat melawan petinju Kuba, Erislandy Savón. Petinju yang baru masuk dari kelas amatir itu berhadapan dengan peringkat 4 dunia versi AIBA dan keponakan Félix Savón, tiga kali juara Olimpiade.

Dalam pertarungan berikutnya, ia menang melawan peraih medali perak Olimpiade Beijing 2008 Zhang Zhilei. Di semifinal Joshua bertemu petinju Kazakhstan Ivan Dychko dan menang lagi. Di final, ia berhadapan dengan juara bertahan Olimpiade Roberto Cammarelle. Joshua kalah, tapi awal kariernya sebagai petinju pro sudah dirintis.

3. Profesional

Pada 11 Juli 2013 Joshua mengumumkan sebagai petinju pro maungan promosi olahraga Matchroom. Joshua melakukan debut profesionalnya di O2 Arena di London, pada 5 Oktober 2013 Dalam kelas bantam super WBA Scott Quigg itu, dia sukses melawan Yoandris Salinas dan mengalahkan pemain Italia Emanuele Leo dengan teknis Knockout (TKO) di babak pertama.

Pertarungan kedua Joshua sejak debut profesional melawan kelas berat Inggris Paul Butlin di Motorpoint Arena di Sheffield pada 26 Oktober 2013. Pertarungan itu dihentikan di babak kedua. Wasit memutuskan Butlin mengambil terlalu banyak hukuman. Joshua dinyatakan sebagai pemenang dengan TKO.

Pertarungan ketiga Joshua sebagai profesional melawan petinju Kroasia Hrvoje Kišiek pada 14 November 2013. Joshua meraih kemenangan TKO di ronde kedua. Ia meraih kemenangan KO tiga kali berturut-turut.

4. Juara dunia

Sepanjang kariernya di dunia tinju profesional selama satu dekade sejak 2013 hingga 2024, Anthony Joshua telah mencatat gelar mentereng dalam biografinya. Dikuto[ dari IMDb, dia juara kelas berat terpadu tingkat dunia dua kali, setelah memegang gelar WBA (Super), IBF, WBO, dan IBO sejak Desember 2019.

Di tingkat regional Inggris, Joshua memegang gelar kelas berat dari 2014 hingga 2016. Pada 2014, setahun setelah menjadi profesional, ia dinobatkan sebagai Prospect of the Year oleh The Ring Magazine. Pada 2017, pertarungannya yang menang melawan Wladimir Klitschko dinobatkan sebagai Fight of the Year oleh The Ring dan The Boxing Writers Association of America.

5. Rekor Anthony Joshua

Joshua petinju Inggris kedua, setelah James DeGale, yang memenangkan medali emas di Olimpiade. Joshua menduduki peringkat sebagai kelas berat aktif terbaik oleh BoxRec dan ketiga oleh Majalah Ring.

NURDIN SALEH | DAZN | IMDB

