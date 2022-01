Ini Daftar Pemain Tim Bola Voli Putri Gresik Petrokimia di Proliga 2022

Peluncuran tim Petrokimia Gresik jelang Proliga 2022, Kamis (30 Desember). Tim bola voli Petrokimia Gresik mengarungi Proliga 2022 diperkuat total sebanyak 17 pemain Proliga, dan 5 pemain non Proliga, dengan pelatih Bung Ayub. (ANTARA/Petrokimia)

TEMPO.CO, Jakarta - Tim putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia bakal hadir dengan skuad terbaik pada Proliga 2022 yang akan mulai bergulir di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 7 Januari 2022.

Dari deretan pemain tampil, satu di antaranya yakni Hany Budiarti merupakan pemain yang pernah membela Merah Putih pada ajang Asian Games Jakarta-Palembang 2018 dan SEA Games Filipina 2019.

Dia akan tampil bersama pevoli lokal lainnya. Selain Hany, Gresik Petrokimia juga memiliki Pascalina Mahuze dan Aisya Ayu Ristalia Putri yang menempati posisi all round.

Untuk setter, tim asuhan Ayub Hidayat bakal mengandalkan Khalisa Azilia Rahma, Dewi Intan Sari, dan Ajeng Nur Cahya. Lalu, Dea Cahya Pitaloka, Nety Dyah Puspitarani, Geofanny Eka Cahyaningtyas, dan pemain asal Rusia Yulia Grigoryeva menempati posisi middle blocker.

Ada pula pemain libero, Siti Romadhani dan Siti Munawaroh. Adapun Afifah, Nur Kholissah, Mediol Stiovanny Yoku, Bela Sabrina Agustina, dan Jennifer Yanet Alvarez Hernandez asal Kuba menjadi andalan untuk open spike.

Ayub Hidayat mengatakan kondisi tim saat ini siap tempur. Pada putaran pertama, skuadnya bakal lebih dulu membaca peta persaingan lawan. Ini dilakukan karena selama dua tahun terakhir tak ada kompetisi resmi yang bergulir karena pandemi COVID-19.

"Gresik Petrokimia saat ini masih memasukan 16 pemain. Satu pemain asing belum bisa berlaga dan akan akan hadir pada pertandingan berikutnya. Putaran pertama merupakan rangkaian untuk membaca permainan lawan untuk putaran kedua dan final four," ujar Ayub dalam konferensi pers jelang pembukaan Proliga 2022 secara virtual, Kamis.

Gresik Petrokimia Kimia Pupuk Indonesia bakal mengawali pertandingan Proliga 2022 berhadapan dengan Jakarta Pertamina Fastron pada Sabtu (8/11).

Selain itu, mereka juga akan menghadapi tiga tim lainnya yakni Jakarta Elektrik PLN, Jakarta Popsivo Polwan, dan Bandung BJB Tandamata.

Susunan pemain Gresik Petrokimia Kimia Pupuk Indonesia pada Proliga 2022:

1. Khalisa Azilia Rahma (Setter)

2. Dea Cahya Pitaloka (Middle Blocker)

3. Nety Dyah Puspitarani (Middle Blocker)

4. Geofanny Eka Cahyaningtyas (Middle Blocker)

5. Yulia Grigoryeva (Middle Blocker/Rusia)

6. Siti Romadhani (Libero)

7. Siti Munawaroh (Libero)

8. Dewi Intan Sari (Setter)

9. Ajeng Nur Cahya (Setter)

10. Afifah (Open Spike)

11. Nur Kholissah (Open Spike)

12 Mediol Stiovanny Yoku (Open Spike)

13. Bela Sabrina Agustina (Open Spike)

14. Jennifer Yanet Alvarez Hernandez (Open Spike/Kuba)

15. Pascalina Mahuze (All Round)

16. Aisya Ayu Ristalia Putri (All Round)

17. Hany Budiarti (All Round).

Ayub Hidayat (Pelatih)

Judiyanto (Asisten Pelatih)

Pedro Bertholomeus Lilipaly (Asisten Pelatih).

