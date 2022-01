Jadwal IBL 2022 Hari Ini: Pelita Jaya vs Satria Muda, Hardianus Lakudu Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Pelita Jaya Bakrie Jakarta akan menghadapi Satria Muda Pertamina Jakarta pada seri perta Liga Bola Basket Indonesia atau Basket IBL 2022. Mereka akan bertanding di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 15 Januari 2022.

Pada pertandingan itu, point guard Satria Muda Pertamina Jakarta, Hardianus Lakudu, bakal absen membela timnya. Ia harus menepi karena cedera pergelangan kaki kanan saat sesi latihan terakhir sebelum tim berangkat ke hotel karantina, Kamis kemarin.

"Yang pasti saya sedih, karena di season baru ini harus absen dan tidak bisa berjuang sama-sama dengan tim," kata Hardianus dalam laman resmi liga, Jumat, 15 Januari 2022.

Ia meneruskan, "Apapun akan saya berikan untuk tim, meskipun saat ini saya hanya bisa duduk di pinggir lapangan. Tentu saya akan mendukung serta dukung teman-teman supaya selalu memberikan yang terbaik."

Meski demikian, fisioterapis tim Amriansyah Syetiawinanda mengatakan, berdasarkan pemeriksaan tim dokter, cedera tersebut tidak terlalu parah. Ia tidak menemukan indikasi tulang retak pada cedera Hardianus.

Namun pemain terbaik final IBL 2021 itu kini harus berjalan menggunakan kruk sebagai salah satu upaya guna membantu proses pemulihan. "Penggunaan kruk merupakan alat bantu jalan supaya area yang cedera tidak terlalu berat menopang anggota badan, dan mempercepat proses recovery-nya," kata Amri.

"Secara medis, Hardianus tidak bisa bermain di seri Jakarta, Hardianus harus absen sekitar satu pekan dari aktivitas lapangan," ujar dia menambahkan.

Selain Peita Jaya vs Satria Muda, sejumlah laga bakal digelar pada Sabtu, 15 Januari 2022. Berikut jadwal selengkapnya.

12.30-14.30 WIB - Pacific Caesar Surabaya vs Prawira Bandung

14.30-16.30 WIB - NSH Mountain Gold Timika vs Bumi Borneo Pontianak

16.30-18.30 WIB - West Bandits Combiphar Solo vs Rans PIK Basketball

19.00-21.00 WIB - Pelita Jaya Bakrie Jakarta vs Satria Muda Pertamina Jakarta

