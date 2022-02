Jadwal Tinju Dunia Februari 2022: 11 Perebutan Gelar, Termasuk Satu Juara Sejati

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal tinju dunia pada Februari 2022 akan menghadirkan banyak pertandingan menarik. Sejumlah gelar juara akan diperebutkan.

Salah satu laga besar yang akan menarik perhatian adalah duel Josh Taylor vs Jack Catterall, pada 26 Februari. Duel di kelas welter junior ini akan memperebutkan status juara sejati.

Josh Taylor, 31 tahun, adalah petinju hebat asal Skotlandia. Ia belum terkalahkan dalam 18 pertarungan. Juara sehati kelas welter dia genggang sejak 22 Mei 2021. Ini akan menjadi usaha pertamanya mempertahankan status langka itu.

Lawannya, Jack Catterall, adalah petinju Inggris berusia 28 tahun. Ia juga tak terkalahkan dalam 26 pertarungan yang dijalaninya.

Duel lain yang juga banyak dinantikan penggemar tinju adalah duel di sektor putri: Claressa Shields vs Ema Kozin, yang akan berlangsung di Cardiff, Wales akhir pekan ini.

Claressa Shields, 26 tahun, merupakan sosok menonjol di ring tinju wanita. Petinju Amerika ini dikenal memiliki mulut besar dan kerap mengklaim diri sebagai yang terhebat sepanjang masa.

Catatannya di ring tinju memang mengesankan. Ia 11 kali berlaga dan belum terkalahkan. Gelar juara kelas menengah ringan ia genggang sejak Januari 2020. Ia akan mempertahankan gelarnya untuk yang kedua kali.

Lawannya, Ema Kozin, adalah petinju Slovenia berusia 23 tahun. Ia memiliki rekor 21-0-1 (11 KO).

Selain dua pertandingan itu, ring tinju Februari juga akan menampilkan duel menarik lain, seperti Keith Thurman vs Mario Barrios, Chris Eubank Jr vs Liam Williams, Amir Khan vs Kell Brook, Jaime Munguia vs D'Mitrius Ballard,

Jerwin Ancajas vs. Fernando Martinez, dan Lawrence Okolie (juara) vs Michal Cieslak.

