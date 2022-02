Sean McVay, Pelatih Termuda Los Angeles Rams Pemenang NFL Super Bowl

TEMPO.CO, Jakarta - Sean McVay mencatat rekornya sendiri saat Los Angeles Rams menjadi juara Super Bowl LVI di SoFi Stadium, Inglewood, Amerika Serikat pada Senin WIB, 14 Februari 2022. Mengantar Rams mengalahkan Cincinnati Bengals, ia tercatat menjadi pelatih termuda yang berhasil menahkodai sebuah tim menjadi juara liga sepak bola Amerika tersebut.

Lewat aksi comeback di menit-menit akhir, LA Rams yang tampil di hadapan pendukungnya sendir,i sukses mengalahkan Cincinnati Bengals dengan skor tipis 23-20. Bagi Rams, hasil ini ini menjadi kemenangan keduanya di Super Bowl. Sebelumnya, mereka menang Super Bowl XXXIV (NFL 1999) saat masih bermarkas di St. Louis.

Sean McVay berusia 36 tahun 20 hari saat membawa LA Rams menjuarai NFL 2022. Ia memecahkan rekor milik Mike Tomlin saat membawa Pittsburgh Steelers menjadi juara NFL 2008. Kala itu, Tomlin masih berusia 36 tahun, 10 bulan, dan 17 hari.

Dengan prestasi tersebut, reputasi McVay sebagai kepala pelatih muda di NFL makin mentereng. Ia sudah lebih dulu tercatat dalam sejarah sebagai kepala pelatih termuda yang direkrut sebuah tim NFL.

Momen bersejarah itu terjadi pada 12 Januari 2017. Ia sudah menjadi kepala pelatih Rams saat masih berusia 30 tahun, 11 bulan, dan 19 hari. Bersama Rams, ia mencatat sejarah sebagai kepala pelatih termuda yang membawa tim lolos fase penyisihan, memenangi laga play-off, lolos Super Bowl sebanyak dua kali, dan akhirnya menjuarai NFL musim ini.

February 13, 2022 Los Angeles Rams head coach Sean McVay lifts the Vince Lombardi Trophy as they celebrate after winning Super Bowl LVI REUTERS/Mario Anzuoni

Kesuksesannya di usia muda bahkan menimbulkan Sean McVay Effect. Kondisi ini membuat sejumlah tim NFL mulai berani memercayakan kursi kepala pelatih kepada sosok muda. "Tetaplah di momen seperti ini," kata Sean dikutip dari USA Today seusai pertandingan Super Bowl.

Meski begitu, Sean belum menimbang masa depannya bersama LA Rams setelah NFL musim ini berakhir. Sehari sebelum Super Bowl, kepada ESPN, ia mengaku ingin menghabiskan waktu untuk merenungkan semua capaian untuk menentukan masa depannya. "Saya sangat menyukai olahraga ini sehingga itu adalah gairah saya," kata dia.

"Tetapi saya juga tahu bahwa apa yang saya lihat dari beberapa teman terdekat saya. Saya akan dan ingin menikah musim panas ini. Saya ingin punya keluarga dan saya pikir bisa menemukan keseimbangan itu tetapi juga membutuhkan waktu. Saya selalu bermimpi bisa menjadi seorang ayah dan saya tidak bisa memprediksi masa depan," kata dia.

"Saya tahu saya mencintai olahraga sepak bola dan saya sangat tertarik pada hal ini dan saya berada di dalamnya saat ini. Tetapi pada titik tertentu juga, jika Anda mengatakan apa yang Anda ingin dapat lakukan? Saya ingin dapat memiliki keluarga dan saya ingin dapat menghabiskan waktu bersama mereka," kata Sean McVay, pelatih Los Angeles Rams.

ESPN | USA TODAY | SKOR.ID

Baca juga : Jadi MVP Super Bowl 2022, Cooper Kupp Puji Semua Punggawa Los Angeles Rams