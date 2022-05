Daftar Juara Piala Thomas Sepanjang Masa Setelah India Kalahkan Indonesia 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra India berhasil menjuarai Piala Thomas 2022. Mereka menjadi kampiun dengan mengalahkan Indonesia 3-0 dalam laga final yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Ahad, 15 Mei 2022.

India lebih dulu membuka keunggulan lewat Lakhsya Sen yang mengatasi tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Sempat berada dalam tekanan pada game pertama, tunggal putra peringkat sembilan dunia itu bangkit dan menang 8-21, 21-17, 21-16.

Comeback Lakhsya Sen tampaknya menginspirasi Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty yang diturunkan pada partai kedua. Menghadapi Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo, ganda putra peringkat delapan dunia itu menang dengan skor 21-18, 21-23, 19-21.

Unggul 2-0 membuat India berada di atas angin. Momentum itu pun dimanfaatkan Kidambi Srikanth untuk terus menekan Jonatan Christie pada partai ketiga. Mantan tunggal putra nomor satu dunia itu pun sukses mengatasi perlawanan Jonatan Christie dalam dua game langsung 21-15, 23-21.

Kemenangan tersebut sekaligus membuat India menyudahi perlawanan sang juara bertahan dan unggulan pertama Indonesia pada final Thomas Cup 2022 dalam tiga partai langsung.

Bagi India, kemenangan ini sangat bersejarah karena menandai keberhasilan mereka untuk menjuarai Thomas Cup untuk kali pertama sepanjang sejarah.

Hasil final Thomas Cup 2022 antara Indonesia vs India:

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Lakshya Sen : 21-8, 17-21, 16-21 (65 menit)

2. Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty: 21-18, 21-23, 19-21 (73 menit)

3. Jonatan Christie vs Kidambi Srikanth: 15-21, 21-23 (48 menit).

Catatan: Partai keempat dan kelima tak dimainkan.

Indonesia Tetap Merajai Koleksi Gelar



Indonesia gagal meraih gelar ke-15 di arena Piala Thomas. Namun, Tim Merah Putih masih merajai dalam pengumpulan gelar. Simak daftarnya:

Indonesia, 14 kali juara: 1958, 1961, 1964, 1970, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, dan 2020

Cina, 10 kali juara: 1982, 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, dan 2018

Malaysia, lima kali juara: 1949, 1952, 1955, 1967, dan 1992

Denmark, sekali juara: 2016

Jepang, sekali juara: 2014

India, sekali juara: 2022.

Baca Juga: Gagal Sumbang Poin, Ginting Hadapi Kendala Lapangan