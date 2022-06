Rangkuman Wakil Indonesia yang ke Babak Utama Indonesia Masters 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen Indonesia Masters 2022 sudah dimulai pada Selasa, 7 Juni 2022. Pada hari pertama ini sejumlah pertandingan menyajikan laga kualifikasi.

Dari 16 wakil Indonesia di babak kualifikasi, hanya lima di antaranya yang melaju ke babak utama. Chico Aura Dwi Wardoyo menjadi salah satu yang masuk daftar tersebut.

Ia lolos usai mengalahkan Christo Popov (Prancis) dan Adham Hatem Elgamal (Mesir). Sementara itu, Putri Kusuma Wardani juga berhasil menembus babak utama Indonesia Masters 2022 usai mengatasi perlawanan Doha Hany dari Mesir.

Kepada Antara, Putri KW menyatakan sempat grogi saat menghadapi Doha Hany. Ia mengaku gugup dengan keriuhan penonton di Istora Senayan.

"Saya sempat nervous. Selain karena menjadi turnamen super 500 pertama, di sini penonton yang mendukung juga sangat ramai dan membuat saya grogi," ujar Putri Kusuma Wardani usai pertandingan.

Ia menuturkan sejak pemanasan sudah merasa grogi bahkan sempat keringat dingin dan tegang sebelum bertanding. Dengan kemenangan ini, pada babak utama Putri KW akan bentrok dengan unggulan keenam asal Cina, He Bing Jiao. Menjelang menghadapi juara Korea Masters 2022 itu, Putri ingin memberikan permainan terbaiknya dan berusaha bermain tanpa kenal lelah.

Lebih lanjut, para pemenang di babak kualifikasi Indonesia Masters 2022 baru akan tampil di fase selanjutnya pada Rabu, 7 Juni 2022.

Namun, ada 24 laga babak utama Indonesia Masters 2022 dari nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran yang digelar Selasa sore ini.

Berikut rangkuman hasil yang diraih wakil Indonesia pada babak kualifikasi Indonesia Masters 2022:

Tunggal Putra

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Christo Popov (Prancis): 21-14, 21-15 (38 menit)

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Adham Hatem Elgamal (Mesir): 21-14, 21-18 (35 menit)

- Krishna Adi Nugraha vs Weng Fong Yang (Cina): 18-21, 17-21 (49 menit)

- Panji Ahmad Maulana vs Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan): 17-21, 18-21 (33 menit)

- Andi Fadel Muhammad vs Subhankar Dey (India): 20-22, 21-10, 21-13 (58 menit)

- Andi Fadel Muhammad vs Sun Fei Xiang (Cina): 8-21, 12-21 (35 menit)

- Classius Chris Belandro vs Adham Hatem Elgamal (Mesir): 16-21, 8-21 (25 menit)

Tunggal Putri

- Putri Kusuma Wardani vs Doha Hany (Mesir): 21-4, 21-8 (19 menit)

Made Dinda Windiasari vs Sim Yu-jin (Korea Selatan): 4-21, 9-21 (20 menit)

Ganda Putra

- Galuh Dwi Putra/Ricky Karandasuwardi vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Cina): 9-21, 13-21 (35 menit)

- Muh. Putra Erwiansyah/Patra Harapan Rindorindo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Cina): 9-21, 18-21 (29 menit)

- Berry Angriawan/Rian Agung Saputro vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia): 10-21, 11-21 (27 menit)

Ganda Putri

- Assyifa Rizki Rahayu/Aisyah Hanadiya Taisir vs Titis Maulida Rahma/Bernadine Anindiya Wardana: 13-21, 11-21 (28 menit)

- Ariya Nabila Thesa Munggaran/Agnia Sri Rahayu vs Velisha Christina/Priskila Venus Elsadai: 21-18, 20-22, 21-19 (77 menit)

- Nisriina Husniyyah Ramadhani/Sabrina Anindya Ramadhani vs Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine: 12-21, 16-21 (27 menit)

ANTARA