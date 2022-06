Indonesia Punya 4 Wakil di Semifinal Indonesia Masters 2022

Selebrasi pebulu tangkis ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti seusai bertanding melawan Pebulu tangkis ganda putri Korea Selatan Lee So Hee/Shin Seung Chan dalam babak 8 besar Daihatsu Indonesia Master 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Juni 2022.Pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti berhasil menang dari pasangan ganda putri Korea Selatan Lee So Hee/Shin Seung Chan lewat permainan sengit melalui tiga set dengan skor 21-15, 21-16, dan 21-16.TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mempunyai empat wakil di semifinal Indonesia Masters 2022. Keempat wakil tersebut akan bermain di nomor tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri pada Sabtu, 11 Juni 2022 di Istora Senayan, Jakarta.

Mereka yang melaju ke semifinal ialah Anthony Sinisuka Ginting di nomor tunggal putra, Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian / Muhammad Rian di nomor ganda putra. Lalu terakhir, Apriyani Rahayu / Siti Fadia di nomor ganda putri.

Anthony Ginting mengatakan merasa senang karena bisa kembali ke permainan terbaiknya dan menilai rasa percaya dirinya telah kembali. Sebab, sejak meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, penampilan Ginting belum konsisten.

"Memang kunci dari setiap atlet adalah rasa percaya diri. Saya berasa juga waktu tidak percaya diri, rasanya beda banget makin ke sini. Sekarang ini saya tahu perbedaan waktu tidak percaya diri dengan pas percaya diri. Jadi mungkin itu PR (pekerjaan rumah) saya," ujar dia.

Sementara calon lawan Ginting, Viktor Axelsen mengatakan tidak akan mudah menghadapi laga semifinal nanti apalagi lawan bermain di rumah sendiri.

"Tentu saja hanya pemain terbaik yang bisa sampai di babak ini. Besok akan melawan Ginting yang pasti tidaklah mudah. Selain itu, dia bermain di Indonesia dan itu juga menjadi tantangan yang besar. Tapi saya mencoba akan melaluinya," kata Axelsen saat ditemui usai pertandingan.

Axelsen tidak hanya akan melawan Anthony Ginting saja, tapi juga ada ribuan suporter Indonesia yang bakal meramaikan Istora Senayan. Namun, Axelsen tidak menganggap itu sebagai sebuah hambatan.

"Tidak menyulitkan, saya sudah terbiasa. Saya hanya mencoba menikmati pengalaman yang ada dan akan sangat menyenangkan melawan Ginting besok," kata peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ini. "Saya hanya akan mencoba untuk fokus dengan diri saya dan permainan saya."

Berikut lawan wakil Indonesia di semifinal Indonesia Masters 2022:

Tunggal putra

- Anthony Sinisuka Ginting (4) vs Viktor Axelsen (1/Denmark)

Ganda putra

- Fajar Alfian / Muhammad Rian (5) vs He ji Ting / Zhou Hao Dong (Cina)

- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1) vs Liang Wei Keng / Wang Chang (Cina)

Ganda putri

- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (7) vs

MUHAMMAD NURHENDRA