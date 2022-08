Ketika Tendangan Leon Edwards Mengakhiri Dominasi Kamaru Usman di Arena UFC

TEMPO.CO, Jakarta - Dominasi Kamaru Usman di arena UFC berakhir. Ia kehilangan gelarnya dengan cara yang dramatis. Tapi, petarung asal Nigeria ini siap bangkit dan membalas dendam.

Kamaru Usman tampil di arena UFC 278 di Utah, Amerika Serikat, 20 Agustus waktu setempat. Ia tampil melawan Leon Edwards, petarung Inggris kelahiran Jamaika.

Usman tampil ke-16 kalinya di UFC sejak melakukan debut pada 2015. Ia berusaha mempertahankan gelar juara kelas welter UFC untuk untuk keenam kalinya.

Awalnya, dominasinya yang sudah tujuh tahun berlangsung sepertinya akan bertahan. Hingga ronde kelima ia unggul 3-1 dari lawannya. Tapi, ketika pertarungan tersisa satu menit, tendangan kaki kiri Leon Edwards bersarang di kepalanya.

LOL “iT wAs A lUcKy HeAdKiCk” … indeed the beautiful setup, feint, timing and power after 24-mins of combat was indeed incredibly lucky … if any of you see this on your timeline unfollow immediately pic.twitter.com/a3Rqb0N9Q0