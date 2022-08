Jonatan Christie Lolos, Susul Ginting ke Babak 16 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jonatan Christie lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2022. Ia menyusul Anthony Sinisuka Ginting yang juga melaju Selasa hari ini, 23 Agustus.

Jonatan Christie, yang menjadi unggulan ketujuh berhasil mengalahkan Kai Schaefer, asal Jerman, dalam pertandingan di Tokyo. Ia menang dengan skor 21-4, 21-16 setelah bermain selama 38 menit.

Jojo tampil dominan pada game pertama. Ia terus memimpin sejak awal dan tak banyak memberi peluang bagi lawannya untuk berkembang. Ia akhirnya menang mudah dengan angka 21-4.

Pada game kedua, pertarungan lebih ketat berlangsung di fase awal. Namun setelah kedudukan 5-5 Jojo terus memimpin hingga bisa memastikan kemenangan dengan angka 21-16.

Di babak selanjutnya, Jonatan akan melawan Wang Tzu Wei, asal Taiwan.

Sebelum Jonatan, pemain tunggal putra Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting juga menang. Pemain yang jadi unggulan keenam itu mengalahkan Georges Julien Paul (Mauritius) dengan skor 21-10, 21-16.

Rekap hasil wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022, Selasa, 23 Agustus 2022:

Babak 64 besar

• Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen Rikka Soby (Denmark): menang 21-17, 15-21, 22-20.

• Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis): kalah 18-21, 19-21.

• Putri Kusuma Wardani vs Sonia Cheah (Malaysia): kalah 19-21, 18-21.

Babak 32 besar

• Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Georges Julien Paul (Mauritius): menang 21-10, 21-16.

• Jonatan Christie (7) vs Kai Schaefer (Jerman): menang 21-4, 21-16.

Jadwal Berikutnya Hari Ini:

Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan).

