Rekap Hasil Kejuaraan Dunia BWF 2022: Gregoria Kandas, 5 Wakil Indonesia Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Gregoria Mariska Tunjung gagal lolos ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2022. Ia menjadi salah satu dari dari tiga wakil Indonesia yang kandas Selasa hari ini, 23 Agustus 2022.

Meski tiga wakil gagal, satu wakil Indonesia lainnya lolos ke babak 32 besar dan empat melaju ke babak 16 besar.

Laju Gregoria Mariska Tunjung terhenti setelah kalah dari pemain nomor satu dunia, Akane Yamaguchi. Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Gregoria Mariska Tunjung takluk dengan skor 21-12, 21-15 setelah bermain selama 34 menit.

Gregoria mengikuti jejak Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Putri Kusuma Wardani yang hari ini juga sama-sama terhenti. Kedua wakil tersebut kandas di babak 64 besar.

Sementara itu, satu wakil lainnya yang bermain belakangan, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, meraih hasil lebih baik. Keduanya lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan unggulan ke-16 asal Hong Kong, ChangTak Ching/Ng Wing Yun, dengan skor 21-14, 21-15.

Rehan/Lisa menjadi wakil Indonesia keempat yang lolos ke babak 16 besar. Keduanya menyusul Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Jonatan Christie, dan Anthony Sinisuka Ginting. Sedangkan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela juga menang dan lolos ke babak 32 besar.

Rekap hasil wakil Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2022 Selasa hari ini:

Babak 64 besar

• Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen Rikka Soby (Denmark): menang 21-17, 15-21, 22-20.

• Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis): kalah 18-21, 19-21.

• Putri Kusuma Wardani vs Sonia Cheah (Malaysia): kalah 19-21, 18-21.

Babak 32 besar

• Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Georges Julien Paul (Mauritius): menang 21-10, 21-16.

• Jonatan Christie (7) vs Kai Schaefer (Jerman): menang 21-4, 21-16.

• Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Lee Yang/Yang Chin Tung (Taiwan): menang 21-15, 19-21, 21-8.

• Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs ChangTak Ching/Ng Wing Yun (Hong Kong/16): menang 21-14, 21-15.

• Gregoria Mariska Tunjung vs Akane Yamaguchi (Jepang/1): kalah 12-21, 15-21.

