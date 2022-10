Berita Terkini Olahraga: Juara Denmark Open 2022, Liga Inggris, Timnas U-20

TEMPO.CO, Jakarta - Ada tiga berita terbaru dari kanal olahraga dan sepak bola. Pertama adalah kemenangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, di babak final Denmark Open 2022. Lalu hasil Liga Inggris dan PSSI yang mendatangkan dua calon pemain naturalisasi yang akan memperkuat Timnas U-20.

Denmark Open 2022

Indonesia memastikan satu-satunya gelar juara di turnamen Denmark Open 2022 dari nomor ganda putra setelah terjadi all Indonesian final. Kemenangan diraih pasangan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto di babak final setelah melawan Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo lewat laga sengit dua gim (21-19, 28-26) pada Ahad, 23 Oktober 2022.

Pasangan Fajar / Rian yang akrab disapa Fajri ini menyatakan keberhasilan merebut gelar juara Denmark Open 2022 tidak lepas dari kualitas mental dan kepercayaan diri yang sedang berada dalam titik terbaik. Menurut ganda putra peringkat enam dunia itu, mereka tidak gentar saat menghadapi lawan yang secara peringkat lebih tinggi.

"Pastinya lawan The Minions (Marcus / Kevin) tidak akan mudah. Di pertandingan sebelumnya kami bermain dengan alot. Terlebih kami berlatih bersama," ujar Fajar mengutip dari rilis PP PBSI.

Berikut hasil lengkap juara Denmark Open 2022:

Ganda Campuran



Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina) 21-19, 20-22, 21-19

Ganda putri



Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Cina) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korsel) 21-12, 21-15

Ganda Putra



Fajar Alfian / Muhammad Rian (Indonesia) vs Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) 21-19, 28-26

Tunggal Putri



He Bing Jiao (Cina) vs Chen Yu Fei (Cina) 22-20, 12-21, 21-10

Tunggal Putra



Shi Yu Qi (Cina) vs Lee Zii Jia (Malaysia) 21-18, 16-21, 21-12

Liga Inggris

Sebanyak sembilan laga sudah berjalan pada pekan ke-13 Liga Inggris akhir pekan ini atau 22-23 Oktober 2022. Masih ada satu pertandingan tersisa, yakni antara West Ham vs Bournemouth yang dijadwalkan berjalan pada Selasa dini hari, 25 Oktober 2022.

Pada klasemen sementara Liga Inggris pekan ini, Arsenal masih berada di puncak. Hasil imbang 1-1 saat melawan Southampton membuat jarak Arsenal kini tinggal dua poin dari Manchester City yang menempati peringkat kedua. Berikut rangkuman Liga Inggris pekan ke-13.

Sabtu, 22 Oktober 2022

Nottingham Forest vs Liverpool 1-0

Manchester City vs Brighton 3-1

Everton vs Crystal Palace 3-0

Chelsea vs Manchester United 1-1

Minggu, 23 Oktober 2022

Aston Villa vs Bentford 4-0

Leeds United vs Fulham 2-3

Wolverhampton vs Leicester City 0-4

Southampton vs Arsenal 1-1

Tottenham vs Newcastle 1-2

Selasa, 25 Oktober 2022

02:00 WIB West Ham vs Bournemouth.

Pemain Naturalisasi Timnas U-20

Federasi sepak bola Indonesia atau PSSI berencana melakukan naturalisasi terhadap dua pemain asal Belanda. Menurut PSSI, kualitas dua pemain calon naturalisasi sudah sesuai dengan keinginan pelatih Shin Tae-yong untuk membela Timnas U-20 Indonesia di Piala Dunia U-20 2023. Kedua pemain itu adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner.

Saat ini, menurut PSSI, Justin dan Ivar sudah berada di Jakarta pada Minggu, 23 Oktober 2022 untuk mengurus administrasi yang diperlukan agar dapat memperkuat Timnas U-20. Selain itu, mereka juga sudah berdiskusi dengan PSSI ihwal kewarganegaraan mereka.

Justin Hubner merupakan pemain Belanda yang berposisi sebagai bek tengah dan masih berumur 19 tahun. Pesepak bola dengan tinggi badan 1,87 meter itu sedang berkarier di tim U-21 Wolverhampton Wanderers di Inggris.

Sementara Ivar Jenner adalah gelandang yang juga berasal dari Belanda. Dia kini bermain untuk skuad U-21 FC Utrecht di Belanda. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri menyatakan bahwa ada empat pemain luar negeri yang rencananya akan dinaturalisasi untuk kepentingan Piala Dunia U-20 2023.

