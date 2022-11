Kenapa Banyak Hasil 0-0 di Awal Piala Dunia 2022? Kelompok Studi FIFA Temukan Jawabannya

TEMPO.CO, Jakarta - Banyaknya hasil imbang tanpa gol dalam pertandingan Piala Dunia 2022, juga dalam laga awal turnamen serupa sebelumnya, disebabkan oleh ketakutan tim akan mengalami ketinggalan lebih awal, kata kelompok studi teknis FIFA, Sabtu.

Tercatat ada lima pertandingan tanpa gol dalam 20 pertandingan pertama di Qatar 2022, hanya tersisa dua pertandingan lagi untuk menyamai jumlah rekor di Piala Dunia.

Pada Piala Dunia 2018 hanya ada satu hasil imbang 0-0 yakni antara Prancis dan Denmark.

Itu karena tim tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko di awal, kata mantan pemain internasional Nigeria Sunday Oliseh, seperti dikutip AFP.

"Data sebelumnya menunjukkan sekitar 70 persen tim yang kalah di pertandingan pertama mereka tersingkir di babak penyisihan grup dan mereka semua sadar akan hal itu."

Pertandingan Uruguay dengan Korea Selatan pada hari Kamis adalah pertandingan Piala Dunia pertama yang bahkan tidak melihat tembakan tepat sasaran di abad ke-21.

"Banyak tim mengandalkan pendekatan hati-hati," kata pelatih veteran Italia Alberto Zaccheroni.

"Banyak tim menurunkan lima bek dan bermain sangat ketat dan kompak. Mereka ingin memastikan setidaknya satu poin dari pertandingan pertama mereka dan jika ada peluang, mencoba memenangkan pertandingan."

Meskipun Inggris mengalahkan Iran 6-2 dan Spanyol mengalahkan Kosta Rika 7-0, sejauh ini ada lebih sedikit gol per pertandingan di Qatar daripada di Rusia atau di Brasil pada 2014.

Rekap Hasil Piala Dunia 2022

Minggu, 20 November 2022

Qatar vs Ekuador 0-2.

Senin, 21 November 2022

Inggris vs Iran 6-2

Senegal vs Belanda 0-2

Amerika Serikat vs Wales 1-1.

Selasa, 22 November 2022

Argentina vs Arab Saudi 1-2

Denmark vs Tunisia 0-0

Meksiko vs Polandia 0-0

Prancis vs Australia 4-1.

Rabu, 23 November 2022

Maroko vs Kroasia 0-0

Jerman vs Jepang 1-2

Spanyol vs Kosta Rika 7-0

Belgia vs Kanada 1-0.

Kamis, 24 November 2022

Swiss vs Kamerun 1-0

Portugal vs Ghana 3-2

Uruguay vs Korea Selatan 0-0

Brasil vs Serbia 2-0.

Jumat, 25 November 2022

Wales vs Iran 0-2

Qatar vs Senegal 1-3

Belanda vs Ekuador 1-1

Inggris vs Amerika Serikat 0-0.

Sabtu, 23 November 2022

Tunisia vs Australia 0-1

Polandia vs Arab Saudi 2-0

Prancis vs Denmark 2-1

Argentina vs Meksiko 2-0.

