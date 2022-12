Liga 1 Bisa Digelar Kembali, Ini Sederet Ucapan Terima Kasih dari Ketua Umum PSSI

Liga 1 Indonesia kembali bergulir setelah terhenti sekitar dua bulan. Hanya saja kelanjutan liga sepak bola tertinggi di Indonesia tidak dilakukan sistem home away namun dengan menggunakan sistem bubble di beberapa stadion di Jawa Tengah dan Yogjakarta.

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 Selasa 6 Desember 2022: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans

Jadwal Liga 1 pada Selasa, 6 Desember 2022, akan menampilkan 3 laga pekan ke-12: Persebaya vs Barito Putera, Persija vs Borneo, Persis vs Rans.

Baca Selengkapnya