Jadwal Bola Rabu 4 Januari: Liga Inggris, Liga Italia, Copa del Rey; Ada Spurs, Barca, Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 5 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, dan Copa del Rey. Tottenham Hotspur, Barcelona, dan seluruh tim besar Serie A akan bermain.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan ke-19. Pada malam ini akan tersaji empat pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya Crystal Palace vs Tottenham Hotspur yang akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Tottenham mulai tertinggal dalam persaingan untuk merebut posisi empat besar klasemen Liga Inggris. Dua kekalahan dan satu hasil seri dalam empat laga terakhir membuat mereka terlempar ke posisi kelima klasemen dengan nilai 30 dari 17 laga, tertinggal lima angka dari Manchester United yang ada di atasnya.

Mereka akan menghadapi tantangan yang menyulitkan pada malam ini. Crystal Palace baru saja bangkit dari dua kekalahan beruntun dengan mengalahkan Bournemouth 2-0. Kini tim itu ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 22 dari 16 laga.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini adalah Southampton vs Nottingham Forest, Leeds United vs West Ham, dan Aston Villa vs Wolves.

Jadwal selengkapnya, Kamis dinihari, 5 Januari 2022

02:30: Southampton vs Nottingham Forest

02:45: Leeds United vs West Ham

03:00: Aston Villa vs Wolves

03:00: Crystal Palace vs Tottenham Hotspur (SCTV).

Copa del Rey

Jadwal Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol memasuki babak 32 besar. Malam ini akan hadir aksi Barcelona di kandang klub divisi tiga, Intercity.

Barcelona akan berusaha menyusul Real Madrid yang sudah lolos dengan mengalahkan klub divisi empat, Camcereno, dengan skor 1-0.

Malam ini juga akan tampil Sevilla, Atletio Madrid, dan Real Sociedad.

Jadwal selengkapnya:

01:00 Linares vs Sevilla

01:00 Pontevedra vs Mallorca

01:00 UD Logrones vs Real Sociedad

02:00 Real Oviedo vs Atletico Madrid

03:00 Alaves vs Valladolid

03:00 CF Intercity vs Barcelona.

