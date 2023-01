Hasil Proliga 2023: Surabaya BIN Samator Kalahkan Pertamina Pertamax, Rivan cs Raih Kemenangan Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Surabaya BIN Samator meraih kemenangan keduanya di arena Proliga 2023, Minggu, 8 Januari. Mereka mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax dengan skor 3-0 dalam pertandingan di GOR Jalak Harupat.

BIN Samator menang dengan relatif cepat. Mereka hanya membutuhkan waktu satu jam 16 menit dengan menorehkan poin 25-18, 26-20, 25-20.

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih BIN Samator. Sehari sebelumnya, mereka juga menang 3-1 atas Kudus Sukun Badak.

Adapun Pertamina Pertamax menelan kekalahan kedua. Pada Jumat lalu, mereka takluk 0-3 dari Jakarta Lavani Allo Bank.

Rivan Nurmulki kembali menjadi motor kemenangan BIN Samator. Ia mengumpulkan 16 poin, 15 di antaranya dari spike. Agil Angga dan Douda Yaacoubou sama-sama menyumbang 9 poin.

Di kubu Pertamina Pertamax, Alexsandar Manic menjadi yang paling produktif, dengan menorehkan 11 poin. Luvi Febrian menyumbang 9 angka.

Laga Surabaya BIN Samator vs Jakarta Pertamina Pertamax menjadi yang pertama dari empat jadwal Proliga hari ini. Setelah ini masih ada Jakarta Bhayangkara Presisi vs Jakarta BNI 46 dan Jakarta STIN BIN vs Jakarta LavAni Allo Bank di bagian putra, serta Jakarta BIN vs Bandung bjb Tandamata di sektor putri.

