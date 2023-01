Jadwal Final Road to UFC Jeka Saragih vs Anshul Jubli, Ahad 5 Februari, Live di Mola TV

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung MMA asal Indonesia, Jeka Saragih, akan melakoni pertandingan penting dalam Final Road to UFC. Ia akan menghadapi petarung asal India, Anshul Jubli di Amerika Serikat, Sabtu malam waktu setempat, 4 Februari atau Ahad WIB, 5 Februari 2023, di Las Vegas Amerika Serikat.



Duel Jeka Saragih vs Ansul Jubli akan disiarkan langsung oleh Mola TV, yang juga akan menayangkan keseluruhan acara Fight Night, termasuk pertandingan Prelims, Final Road to UFC dan Main Card. "Jeka Saragih mampu membawa nama Indonesia ke ajang Mixed Martial Art (MMA) International, masyarakat bisa menonton pertandingan Jeka Saragih vs Ansul Jubil secara gratis di aplikasi Mola," kata perwakilan Mola, Mirwan Suwarso, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 31 Januari 2023.

Tidak hanya menyiarkan secara langsung pertarungan Jeka vs Anshul, Mola juga bekerjasama dengan Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI) untuk menemukan potensi petarung muda Indonesia. Dua lembaga ini mencoba mencari bibit petarung seni bela diri penerus Jeka Saragih.

"Melalui audisi yang telah dilaksanakan di Bali, ada 13 petarung muda dari seluruh Indonesia yang terjaring ada Desember 2022 lalu. Mereka akan diberangkatkan ke Amerika Serikat dan bertermu dengan petarung-petarung lain hasil audisi di Inggris dan Amerika Serikat. Mereka akan mendapatkan pelatihan intensif dari tim pelatih yang sama dengan tim pelatih Jeka Saragih dalam mempersiapkan diri menuju Final Road to UFC di training camp San Diego," ujar Mirwan.

X

Sebelum lolos hingga final Road to UFC, Jeka mengalahkan Pawan Maan Singh di Singapura dan menjadi satu-satunya petarung Indonesia yang lolos ke semifinal. Jeka kemudian menang TKO atas petarung Korea Selatan, Ki Won Bin, di babak semifinal Road to UFC.

Di Final Road to UFC tersebut ada delapan pertarung dari Asia yang memperebutkan kontrak UFC. "Road to UFC telah sukses luar biasa dengan penampilan bakat terpanas Asia, dan sambutan luar biasa di seluruh kawasan. Kedelapan finalis ini akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kontrak sebagai petarug dan mewakili negara asal mereka di UFC," kata Senior Vice President dan Head UFC Asia, Kevin Chang.

Jeka Saragih mengau cukup percaya diri untuk melawan Anshul di pertarungan Road to Final UFC. Apalagi ia sudah berlatih dan bekerja dengan keras untuk persiapan tersebut. "Program dari pelatih membuat saya percaya diri dan teknik untuk bertanding juga bagus."

"Pelajaran yang diambil dari pertarungan kemarin adalah percaya diri yang harus dipegang. Rekor dari Anhsul yang belum terkalahkan bukan menakutkan bagi saya. Saya yang akan mengalahkan Anshul, apa pun yang dia lakukan saya siap. Harapan saya bisa memberikan yang terbaik bagi Masyarakat Indonesia," ujar dia menambahkan.

Baca juga: Profil Jeka Saragih, Petarung MMA Simalungun yang Berpeluang Dikontrak UFC