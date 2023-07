Kejadian Viral di Arena Tenis: Kecewa Ulah Wasit dan Lawan, Petenis Cina Zhang Shuai Mundur Seraya Menangis

TEMPO.CO, Jakarta - Dunia tenis sedang dihebohkan kejadian kontroversial dalam turnamen Grand Prix Hungaria. Petenis Cina Zhang Shuai mengundurkan diri seraya menangis karena kecewa dengan putusan wasit dan perilaku lawan.

Lawannya kemudian dikecam habis-habisan oleh netizen dan petenis lain karena sikap yang tak sportif. Kecaman juga ditujukan pada panitia penyelanggara yang dinilai telah mengeluarkan respons yang tak tepat.

Kejadian yang Jadi Sorotan

Zhang Shuai tampil melawan petenis tuan rumah, Amarissa Kiara Toth, di babak pertama turnamen tanah liat yang berlangsung di Budapest, Hungaria, Selasa, 18 Juli. Ia tengah tertingal di set pertama saat kejadian itu berlangsung.

Pukulan kembalian dari Zhang Shuai mengenai garis. Tapi hakim garis menyebut bolanya keluar. Wasit kemudian turun untuk melihat tanda dan membenarkan bola telah mendarat di luar garis.

Pertandingan sempat berlanjut dan melewati satu poin lagi. Namun, Zhang Shuai belum puas dan meminta bicara dengan pengawas turnamen. Toth tanpa diduga berjalan ke arah tempat bekas jatuhnya bola dan menghapus bekasnya dengan sepatunya.

Zhang tak terima. "Tunggu, tunggu, tunggu! Biarkan tandanya," teriak dia. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan itu?"

A glaring display of bad sportsmanship.

Shuai Zhang’s opponent, Kiara Toth, erased a ball mark as Zhang was pleading to speak with a supervisor about a bad call

“Wait, wait, keep the mark”

Zhang was booed & retired from the match

Awful. Just awful

pic.twitter.com/0BZFTG09On