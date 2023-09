Lionel Messi Miliki Anjing Hulk Jenis Dogue de Bordeaux, Berapa Kisaran Harganya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi ternyata tak membawa anjingnya, Hulk, ke Miami, Amerika Serikat dan meninggalkannya di rumah keluarganya di Barcelona, Spanyol, karena alasan kesehatan binatang kesayangannya itu. Hal itu terungkap dalam wawancara dengan komedian Argentina, Migue Granados, baru-baru ini.

Pemain Inter Miami itu diketahui memiliki anjing jenis Dogue de Bordeaux (French Mastif). Messi dan keluarganya memeliharanya sejak masih kecil hingga tumbuh besar dan sekarang telah berusia 7 tahun. Karena alasan kesehatannya, anjing yang dinamai Hulk itu tak dibawa ke Inter.

Dalam video yang diunggah Messi di akun Instagram-nya, Hulk tetap lincah bergerak meski bertubuh besar. Kapten timnas Argentina itu terlihat bermain bola bersama anjingnya.

Ketika usianya menua, Hulk semakin mendekati umur rata-rata Dogue de Bordeaux, yakni sekitar 10 tahun. Karena itu rentan terhadap masalah kesehatan, seperti displasia pinggul dan masalah jantung.

Sementara Hulk dibiarkan tetap berada di Barcelona, anjing jenis sangat langka, pudel mainan aprikot, yang dinamai Abu, dibawa ke Miami dan tinggal bersama keluarganya. Anjing ini didapat pada Oktober 2020.



Berapa kisaran harga beli anjing jendi Dogue de Bordeaux?

Menurut daftar ras anjing, untuk membeli anak anjing Dogue de Bordeaux, harganya sekitar 1.800 hingga 2.500 dolar AS (kisaran Rp 28 hingga 39 juta). Sementara, untuk anak anjing berkualitas pertunjukkan bisa mencapai 3.500 dolar AS (Rp 54,5 juta).

Mengenai biaya perawatannya, badan amal hewan peliharaan Inggris, PDSA, mencantumkan biaya bulanan minimal untuk merawat anjing jenis French Mastiff minimal 125 dolar AS (sekitar Rp 2 juta) per bulan. Total bisa mencapai lebih dari 20.000 dolar AS (sekitar Rp 311 juta).

