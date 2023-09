Bulu Tangkis Asian Games 2023: Tim Putri Kandas, Ini Jadwal dan Susunan Pemain Tim Putra Indonesia vs Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putri Indonesia sudah kandas di babak perempat final Asian Games 2023 Hangzhou, Jumat pagi, 29 September. Sore ini giliran tim putra yang akan berjuang di babak sama.

Tim bulu tangkis putri Indonesia dipastikan tersingkir dari Asian Games 2023 setelah takluk dari tuan rumah Cina. Tiga wakil yang berlaga sama-sama kandas, yakni Gregoria Mariska Tunjung , Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Putri Kusuma Wardani.

Simak hasil nomor beregu putri Indonesia vs Cina:

- Gregoria Mariska Tunjung vs Chen Yu Fei: 21-14 21-12.

- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chen Qing Chen / Jia Yi Fan: 12-12 21-19 20-22.

- Putri Kusuma Wardani vs He Bing Jiao: 15-21 19-21.

Jadwal Tim Putra

Setelah tim putri gagal, tim putra Indonesia akan berusaha meraih hasil lebih baik saat melawan Korea Selatan sore ini. Para pemain akan berjuang di lapangan 2 Binjiang Gymnasium, mulai 16.00 WIB.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tim putra Indonesia akan menjalani pertandingan pertama. Mereka mendapatkan bye pada babak 16 besar. Korea Selatan lolos setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1.

Indonesia menurunkan kekuatan terbaik untuk melawan Korea Selatan. Tunggal putra diisi Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo . Sedangkan gadan putra diwakili Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Susunan pemain Indonesia vs Korea Selatan:

MS - Anthony Sinisuka Ginting vs Jeon Hyeok-jin

MD - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae

MS - Jonatan Christie vs Lee Yun-gyu

MD - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Won-ho/Na Sung-seung

MS - Chico Aura Dwi Wardoyo vs Cho Geon-yeop.

Pilihan Editor: Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023 Jumat Siang: Indonesia Masih Posisi 12