Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Rekap Hasil, Jadwal, Klasemen; Peluang Lolos Terbuka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Futsal Indonesia saat ini tengah berlaga di babak Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Mereka bersaing di Grup B yang berlangsung di Dammam, Arab Saudi.

Pada pertandingan keduanya, Senin, 9 Oktober 2023, mereka bermain imbang 7-7 dnegan Afghanistan. Hasil imbang ini diraih lewat laga yang berlangsung dramatis.

Timnas futsal Indonesia sempat tertinggal 2-6 dan diberi dua kartu merah, tapi bisa menyamakan kedudukan di menit akhir.

Tujuh gol Garuda dicetak Samuel Eko (7', 28', 36'), Rio Pangestu (20'), gol bunuh diri (35'), Ardiansyah Runtuboy (38'), dan Ardiansyah Nur (40').

Hasil ini masih membuat timnas futsal Indonesia dan Afghanistan memimpin Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 dengan sama punya empat poin. Pada laga sebelumnya Indonesia mampu menang 12-0 atas Makau.

Baca Juga: Marcos Aurelio Sorato Ditunjuk Jadi Pelatih Baru Timnas Futsal Indonesia

Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 di Grup B

Indonesia vs Makau 12-0

Arab Saudi vs Afghanisttan 2-3

Makau vs Arab Sadu 0-9

Afghanistan vs Indonesia 2-2.

Klasemen Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 di Grup B

No Negara Main Gol Poin 1 Indonesia 2 12 4 2 Afghanistan 2 1 4 3 Arab Saudi 2 8 3 4 Makau 2 -21 0

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal Sisa Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 di Grup B

Rabu, 11 Oktober 2023

20.00 Afghanistan vs Makau

23.00 Indonesia vs Arab Saudi.

Indonesia hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke putaran final.

Tentang Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Babak Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 sudah berlangsung sejak 7 Oktober dan akan berakhri pada 13 Oktober. Kompetisi diikuti 31 negara yang dibagi dalam 8 grup.

Nantinya, tim yang finis di posisi dua besar klasemen grup akan lolos ke putaran final yang akan berlangsung di Thailand, 7-28 April 2024. Kecuali di Grup A yang hanya diisi dua tim, hanya juara grup yang lolos.

Saat ini sejumlah tim sudah lolos. Selain tuan rumah Thailand, mereka yang juga melaju adalah Vietnam, Korea Selatan, Myanmar, Tajikistan, Kuwait, Bahrain, Irak, dan Uzbekistan.

Pilihan Editor: Pesan Pratama Arhan, Elkan Baggott, dan Rafael Struick buat Timnas U-17 Indonesia