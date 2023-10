Fakta-Fakta Logan Paul, Petinju yang Kalahkan Dillon Danis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga tinju antara Logan Paul dengan petarung MMA, Dillon Danis berakhir panas. Di ronde terakhir laga yang berlangsung di AO Arena, Manchester, Inggris, 14 Oktober 2023, pertarungan keduanya berubah menjadi perkelahian. Alhasil, duel tinju antara petarung MMA dan Youtuber ini berakhir dengan kemenangan Logan Paul setelah Dillon Danis kena diskualifikasi atas insiden tersebut

Selain berprofesi sebagai petinju, Logan Paul telah lama dikenal sebagai Youtuber, podcaster dan aktor. Ia juga memiliki banyak pengikut di media sosialnya. Berikut adalah fakta-fakta Logan Paul.

Fakta-fakta Logan Paul

1. Berawal Dari Aplikasi Vine

Paul memulai terjun di dunia media sosial pada 2013 dengan memposting sketsa di aplikasi berbagi video Vine. Di aplikasi tersebut, Paul mulai mendapat banyak pengikut.

Setelah Vine tutup, ia membuat kanal YouTube bernama TheOfficialLoganPaul pada 18 Oktober 2013. Dia kemudian membuat saluran Logan Paul Vlogs pada 29 Agustus 2015, yang menjadi saluran YouTube dengan pelanggan terbanyak.

2. Youtuber dan Podcaster

Logan Paul saat ini memiliki lebih dari 23 juta pelanggan di saluran YouTube-nya. Ia pernah masuk dalam daftar Forbes untuk pembuat konten YouTube dengan bayaran tertinggi pada tahun 2017, 2018, dan 2021.

Paul juga menjalankan podcast bernama Impulsive sejak November 2018 yang memiliki lebih dari 4 juta pelanggan Youtube. Pada Januari 2022, saluran tersebut menempati peringkat saluran dengan pelanggan terbanyak ke-74 di Amerika Serikat, dan menempatkannya di antara saluran dengan pelanggan terbanyak di platform.

3. Seorang Aktor

Paul juga berprofesi sebagai aktor. Karya Paul di televisi dan film mencakup penampilan tamu di Law & Order:

Special Victims Unit dan Bizaardvark, dan peran dalam film The Thinning (2016) dan The Thinning: New World Order (2018). Dia juga pernah merilis single debutnya "2016" pada tahun 2016.

4. Masuk ke WWE

Pria yang lahir pada 1 April 1995 di Westlake Ohio, Amerika Serikat ini masuk ke World Wrestling Entertainment (WWE) yaitu sebuah perusahaan gulat yang dikelola oleh Vince McMahon.

Dikutip dari Kids Kiddle, pada 2022 Paul menandatangani kontrak multi-acara dengan WWE. Sejak itu, Paul tampil di acara-acara seperti SummerSlam, di mana ia mengalahkan The Miz dalam pertandingan single debutnya. Paul juga tampil di Crown Jewel, di mana ia kalah dari Juara Universal WWE Roman Reigns di acara utama.

5. Masa muda

Logan Paul adalah putra dari Pamela Stepnick dan Gregory Paul. Dia memiliki keturunan Inggris, Jerman, Irlandia, Yahudi, Skotlandia, dan Welsh. Ia dibesarkan di Westlake bersama adik laki-lakinya Jake Paul.

6. Menyukai Fotografi

Sejak kecil, Paul sudah memiliki ketertarikan dengan dunia fotografi. Paul terpesona dengan fotografi dan berhasil membeli kamera pertamanya dari uang yang ia tabung dari uang saku. Selain itu, ia berhasil membeli kamera dari upah hasil memotong rumput.

7. Pendidikan

Logan Paul lulus dari sekolah menengah Westlake di ohio pada tahun 2014. Kemudian ia diterima di Universitas Ohio dengan beasiswa akademik penuh untuk belajar teknik. Namun, dia keluar pada tahun 2014 karena fokus pada karir media sosialnya.

8. Kontroversi

Logan Paul juga pernah menuai kontroversi setelah dirinya mengunggah video yang memperlihatkan mayat korban bunuh diri di Hutan Aokigahara, Jepang atau yang dikenal sebagai “Suicide Forest”. Akibat video itu, Logan Paul dikecam dan menjadi sasaran kemarahan netizen.

RIZKI DEWI AYU

