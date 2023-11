Jadwal Bulu Tangkis Hylo Open 2023 Kamis 2 November: 4 Wakil Indonesia Tampil di Babak 16 Besar, Termasuk Apriyani / Fadia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bulu tangkis Hylo Open 2023 yang berlangsung di Jerman memasuki babak 16 besar. Pada Kamis ini, 2 November 2023, ada empat wakil Indonesia yang berlaga.

Pasangan ganda campunra, Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja, akan berlaga paling awal. Duet yang menjadi unggulan kedelapan ini akan menghadapi wakil Amerika Serikat, vs Presley Smith / Allison Lee.

Kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Dejan / Gloria unggul jauh dari segi peringkat (17 berbanding 92).

Pada laga berikutnya, giliran Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati yang akan tampil. Unggulan ketujuh ini akan ditantang Mads Vestergaard / Christine Busch dari Denmark.

Pasangan Indonesia ini unggul peringkat (19 berbanding 36). Kedua ganda ini belum pernah berhadapan sebelumnya.

Wakil Indonesia selanjutnya yang akan mendapat giliran adalah Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ganda putri yang menjadi unggulan kedua ini akan melwan Kirsten De Wit / Kelly Van Buiten dari Belanda.

Apriyani / Fadia sangat diunggulkan dari lawannya. Mereka menempati peringkat 6 dunia, sedangkan lawannya, yang baru mentas ke level senior dan lolos dari babak kualifikasi, berada di peringkat 788.

Ganda putri Indonesia lain, Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi, akan bermain paling belakangan. Pasangan yang menjadi unggulan kelima ini akan melawan Li Yi Jing / Luo Xu Min (Cina).

Jadwal Wakil Indonesia di babak 16 besar Hylo Open 2023:

(Mulai 16.00 WIB)

Lapangan 1

Pertandingan ketiga: Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (7) vs Mads Vestergaard / Christine Busch (Denmark).

Pertandingan ke-12: Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (5) vs Li Yi Jing / Luo Xu Min (Cina).

Lapangan 3

Pertandingan kedua: Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (8) vs Presley Smith / Allison Lee (AS).

Pertandingan ke-10: Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (2) vs Kirsten De Wit / Kelly Van Buiten (Belanda).

Indonesia hanya mengirimkan lima wakil ke turnamen Hylo Open 2023 ini. Praveen Jordan / Melati Daeva sudah kandas di babak pertama.

