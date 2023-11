Jadwal Liga Bola Voli Korea Selatan: Megawati Hangestri dan Red Sparks Jalani Laga Keenam Minggu 5 November 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Hangestri Pratiwi kembali tampil di Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League), Minggu, 5 November 2023. Ia akan membantu Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks untuk bangkit saat berlaga di kandang Gwangju Pepper Saving Bank.

Megawati cs baru saja kalah saat menjalani laga kelima. Mereka takluk 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) saat menghadapi Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Dalam pertandingan tersebut menyumbang 18 poin, satu angka di bawah Giovanna Milana.

Kombinasi keduanya gagal mengantar Red Sparks untuk menang. Di kubu lawan ada Banya Bukirich yang tampil luar biasa. Pemain asal Serbia ini memborong 31 poin, yang terbanyak dalam pertandingan ini.

Kini, dua andalan Red Sparks tersebut akan berusaha bangkit dan meraih kemenangan dalam laga pekan keenam. Poin penuh dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikut.

Megawati menjalani musim pertamanya di Liga Bola Voli Korea. Ia tampil menggebrak dengan dua kali merebut gelar pemain terbaik dan tiga kali membantu timnya menang.

Saat Red Sparks masih menempati posisi keempat klasemen. Mereka mengumpulkan nilai 8, di bawah Incheon Heungkuk (12), GS Caltex Seoul (11), dan Suwon Hyundai E&C (10). Pepper Saving Bank yang akan menjadi lawan Red Sparks ada di posisi ketujuh dengan nilai 3.

Nantinya hanya tiga tim teratas klasemen yang lolos ke babak berikut. Juara grup langsung lolos ke final, sedangkan posisi tiga dan empat berebut tiket final lewat playoff semifinal.

Hasil dan jadwal Daejeon Red Sparks di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan 2023/24:

Hasil

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

17 Oktober 2023, Daejeon Red Sparks vs Hwaseong IBK (menang 3-0)

20 Oktober 2023, GS Caltex Seoul vs Daejeon Red Sparks (kalah 3-0)

26 Oktober 2023, Incheon Heungkuk vs Daejeon Red Sparks (menang 2-3)

29 Oktober 2023, Daejeon Red Sparks vs Suwon Hyundai E&C (menang 3-0)

2 November 2023, Daejeon Red Sparks vs Korea Expressway (kalah 0-3).

Klasemen Liga Bola Voli Korea Selatan





Jadwal

5 November 2023, Gwangju Pepper Saving Bank vs Daejeon Red Sparks (14.00 WIB)

9 November 2023, Suwon Hyundai E&C vs Daejeon Red Sparks

14 November 2023, GS Caltex Seoul vs Daejeon Red Sparks

18 November 2023, Korea Expressway vs Daejeon Red Sparks

21 November 2023, Daejeon Red Sparks vs Incheon Heungkuk

24 November 2023, Hwaseong IBK vs Daejeon Red Sparks

28 November 2023, Daejeon Red Sparks vs Gwangju Pepper Saving Bank

2 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs Hwaseong IBK

8 Desember 2023, Gwangju Pepper Saving Bank vs Daejeon Red Sparks

13 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs Korea Expressway

16 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs Suwon Hyundai E&C

21 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs GS Caltex Seoul

24 Desember 2023, Incheon Heungkuk vs Daejeon Red Sparks.

NAVER

Pilihan Editor: Megawati Hangestri Ungkap Ada Pengaruh Ayah dalam Karier Bola Volinya