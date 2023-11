Jadwal Liga Bola Voli Korea Selatan: Megawati Hangestri Songsong Laga Ke-7, Red Sparks Hadapi Suwon Hyundai Kamis 9 November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Hangestri Pratiwi akan kembali tampil menjalani laga ketujuh di Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Ia dan pemain Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks lain akan menghadapi Suwon Hyundai E&C, Kamis, 9 November 2023.

Pertandingan tandang Red Sparks ini akan berlangsung mulai 17.00 WIB. Megawati cs akan berusaha menjaga kebangkitan.

Red Spraks baru saja menang pada pekan keenam, dengan mengalahkan Gwangju AI Peppers 3-0 (27-25, 25-17, 25-16). Mereka bangkit setelah dalam pekan sebelumnya takluk 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass.

Kemenangan tersebut mengantar mereka naik satu peringkat ke posisi ketiga, yang merupakan zona playoff semifinal. Mereka kini mengemas nilai 11, berada di bawah Hungkuk Life Insurance (15) dan GS Caltex (11).

Hyundai, yang akan mereka lawan, baru saja tergeser ke posisi keempat dengan nilai 10. Mereka baru saja mengalami dua kekalahan beruntun.

Megawati Hangerstri akan kembali menjadi andalan Reds Spraks dalam laga nanti. Pada pekan lalu, ia kembali unjuk kehebatan dengan menjadi pemain yang tampil paling dominan. Ia menorehkan poin tertinggi dalam laga tersebut, yakni 25 angka, unggul tujuh pon dari rekan setimnya yang berasal dari Amerika, Giovanna Milana.

Hingga pekan keenam, Megawati Hangestri memang mampu menjadi andalan timnya. Ia tak pernah mencetak poin kurang dari 15 dan beberapa kali menjadi top skor dan pemain terbaik. Ia membantu timnya meraih empat kemenangan dari enam laga.

Hasil dan jadwal Daejeon Red Sparks di Liga Bola Voli Putri Korea Selatan 2023/24:

Hasil

17 Oktober 2023, Daejeon Red Sparks vs Hwaseong IBK (menang 3-0)

20 Oktober 2023, GS Caltex Seoul vs Daejeon Red Sparks (kalah 3-0)

26 Oktober 2023, Incheon Heungkuk vs Daejeon Red Sparks (menang 2-3)

29 Oktober 2023, Daejeon Red Sparks vs Suwon Hyundai E&C (menang 3-0)

2 November 2023, Daejeon Red Sparks vs Korea Expressway (kalah 0-3)

5 November 2023, Gwangju Pepper Saving Bank vs Daejeon Red Sparks (menang 0-3).

Klasemen Liga Bola Voli Korea Selatan

(Red Sparks ditulis KGC)

Jadwal

Kamis, 9 November 2023, Suwon Hyundai E&C vs Daejeon Red Sparks (mulai 17.00 WIB)

14 November 2023, GS Caltex Seoul vs Daejeon Red Sparks

18 November 2023, Korea Expressway vs Daejeon Red Sparks

21 November 2023, Daejeon Red Sparks vs Incheon Heungkuk

24 November 2023, Hwaseong IBK vs Daejeon Red Sparks

28 November 2023, Daejeon Red Sparks vs Gwangju Pepper Saving Bank

2 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs Hwaseong IBK

8 Desember 2023, Gwangju Pepper Saving Bank vs Daejeon Red Sparks

13 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs Korea Expressway

16 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs Suwon Hyundai E&C

21 Desember 2023, Daejeon Red Sparks vs GS Caltex Seoul

24 Desember 2023, Incheon Heungkuk vs Daejeon Red Sparks.

