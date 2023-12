Mengenal Santos, Klub Brasil yang Meniadakan Sementara Kostum 10 Identik dengan Pele

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Klub sepak bola Brasil, Santos mengumumkan tidak ada pemain tim yang memakai nomor punggung 10. Dulu nomor itu dipakai mendiang Pele. Nomor itu tak ada yang memakai selama klub tersebut bermain di divisi dua Liga Brasil.

Marcelo Teixeira yang terpilih sebagai presiden baru Santos telah menyampaikan itu pada Sabtu, 9 Desember 2023, dikutip dari ESPN. Dia membuat keputusan tersebut sebagai penghormatan kepada Pele, bintang terbesar klub tersebut yang meninggal pada 29 Desember 2022, pada usia 81 tahun.

"Sampai Santos kembali ke Serie A yang merupakan standarnya, kami tidak akan bermain dengan kostum nomor 10," kata Teixeira. Kekalahan 2-1 di kandang sendiri dari Fortaleza dalam pertandingan liga terakhir mereka musim ini membuat Santos degradasi dari Serie A, kompetisi tertinggi di Brasil.

Tentang Santos FC

Dikutip dari situs web klub itu, Santos Futebol Clube berdiri pada 14 April 1912. Pendirinya tiga atlet, yaitu Francisco Raymundo Marques, Mário Ferraz de Campos, dan Argemiro de Souza Júnior.

Nama klub, Santos FC, dan warna seragamnya biru dan putih dengan benang emas di antaranya diusulkan pada hari pendiriannya. Pada 31 Maret 1913, warna kostum berubah menjadi celana pendek putih dan kaus bergaris hitam-putih.

Santos mulai mencapai prestasi penting pada mula sejarahnya. Santos meraih kemenangan dalam Kejuaraan Negara Bagian Sao Paulo pada 1913 dan 1915. Namun, kejayaan klub itu dimulai pada 1958. Kala itu klub memenangkan gelar Campeonato Paulista lagi dan menambahkan pemain muda berbakat Pele dalam skuad mereka.

Dekade emas pada tahun 1960-an menjadi puncak kejayaan bagi Santos FC. Pada 1962, klub ini memenangkan semua kompetisi paling penting dan menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. FIFA menjuluki Santos, “The best team of the century in the Americas”.

Saat itu, nomor 10 tak ada makna khusus. Tetapi, setelah Pele melejit bersama klub dan tim nasional Brasil, pemain-pemain top di seluruh dunia mulai memilih nomor tersebut. Itu termasuk Diego Maradona, Zinedine Zidane, dan Lionel Messi.

Santos FC diakui sebagai Octochampion nasional Brasil dengan gelar-gelar nasional pada 1961 hingga 1965, 1968, 2002, dan 2004. Klub ini juga memenangkan Copa Libertadores sebanyak tiga kali, dan dua gelar Piala Dunia Antar-Klub.

