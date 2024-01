Jadwal Olahraga Senin, 15 Januari 2024, Ada Laga Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah jadwal olahraga yang menarik dan patut disaksikan pada Senin, 15 Januari 2024. Mulai dari aksi Timnas Indonesia yang akan menjalani laga perdana di Piala Asia 2023, putaran pertama Australia Open, hingga Asian Rifle Championship 2024, bakal tersaji hari ini.

Dari Doha, Qatar, Timnas Indonesia akan menjalani laga perdananya di ajang Piala Asia melawan Irak pada hari Senin pukul 21.30 WIB. Indonesia berada di Grup D bersama dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Meski berada pada grup dengan lawan yang tidak mudah, Timnas Indonesia diyakini masih memiliki peluang untuk lolos fase grup.

Pertandingan pertama Piala Asia 2023 melawan Irak adalah pertemuan kedua Timnas Indonesia melawan negara Timur Tengah tersebut setelah sebelumnya kalah 1-5 pada Kualifikasi Piala Dunia yang digelar November 2023. Namun kali ini skuad Indonesia datang ke Qatar dengan penuh keyakinan dan bekal, tidak seperti pada laga sebelumnya.

Di cabang olahraga tenis, Australian Open 2024 sudah memasukan pertandingan putaran pertama di hari kedua. Laga putaran pertama sudah berlanngsung pada Minggu, 14 Januari 2024. Pertandingan lanjutan putaran pertama Australia Terbuka tersebut menyajikan gim putra dan putri.

Dari Tanah Air, Asian Rifle/Pistol Championship 2024 yang digelar di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, menjadwalkan sejumlah nomor permainan di antaranya adalah 25m Center Fire Pistol Men Precision Stage putra, 10m Running Target Slow Run putra dan putri, dan 25m Center Fire Pistol Men Rapid Fire Stage putra.

Baca Juga: Carlos Alcaraz Ingin Akhiri Dominasi Novak Djokovic di Australian Open 2024

Asian Rifle Championship 2024 merupakan salah satu turnamen penting bagi para petembak agar bisa merebut tiket menuju Olimpiade 2024 Paris. Sebelumnya, petembak putra Indonesia Fathur Gustafian berhasil memastikan tiket menuju pesta olahraga terbesar sedunia itu.

Di cabang olahraga bola basket, kompetisi NBA akan menyajikan laga juara bertahan 2023 Denver Nuggets melawan Indiana Pacers yang sedang dalam tren positif. Milwaukee Bucks yang juga sedang berusaha meraih performa terbaiknya akan menghadapi Sacramento Kings.

Berikut jadwal olahraga untuk hari Senin 15 Januari 2024:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sepak bola Piala Asia 2023



Korea Selatan vs Bahrain 18.30 WIB

Indonesia vs Irak 21.30 WIB



Asian Rifle Championship 2024

25m Center Fire Pistol Precision Stage putra 09.00 WIB

10m Running Target Slow Run putra dan putri 0900 WIB

25m Center Fire Pistol Men Rapid Fire Stage putra 11.15 WIB

Basket NBA



Nuggets vs Pacers 03.30 WIB

Heat vs Hornets 06.00 WIB

Bucks vs Kings 07.00 WIB

Timberwolves vs Clippers 07.00 WIB

Blazers vs Suns 09.00 WIB

Pilihan Editor: Duel Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, Pelatih Jesus Casas Memilih Waspada