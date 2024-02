Jadwal Olahraga Kamis, 1 Februari 2024: 9 Wakil Indonesia di Thailand Masters 2023, Aldila Sutjiadi di Thailand Open, Juga Ada NBA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal olahraga pada Kamis, 1 Februari 2024, akan menampilkan aksi wakil Indonesia di sejumlah turnamen. Selain itu juga ada jadwal basket NBA.

Sebanyak sembilan wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Thailand Masters 2024. Sedangkan petenis putri Aldila Sutjiadi dan Jessy Rompies masing-masing mempersiapkan perempat final mereka di ganda Thailand Open dan ITF Australia.

Di sektor ganda putra turnamen bulu tangkis Thailand Masters 2024, unggulan kedua Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan unggulan ketiga Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin masing-masing akan meladeni pasangan Korea Selatan dan pasangan Thailand.

Di sektor ganda putri ada unggulan keempat Febriana Dwipuji/Amallia Cahya Pratiwi yang akan berhadapan dengan pasangan Taiwan. Ada pula unggulan keempat ganda campuran Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle akan melawan pasangan Hong Kong.

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi akan bermain pada perempat final WTA 250 Thailand Open 2024 yang digelar di Hua Hin, Thailand. Berpasangan dengan petenis Jepang Miyu Kato, ganda tersebut akan menghadapi Valentini Grammatikopoulou/Anastasia Tikhonova.

Sementara itu, petenis Jessy Rompies juga akan beraksi di perempat final ITF Australia. Berpasangan dengan petenis Australia Alexandra Osborne. Jessy/Osborne akan bertemu dengan Katie Swan/Jaimee Fourlis.

Dari mancanegara, liga bola basket NBA menyajikan enam pertandingan yang semuanya berlangsung pagi hari ini waktu Indonesia, di antaranya Hornets vs Bulls dan Thunder vs Nuggets.

Laga sepak bola dini hari nanti akan menghadirkan Liga Inggris West Ham United vs Bournemouth pukul 02.30 WIB dan Wolverhampton Wanderers vs Manchester United pukul 03.15 WIB, serta liga Spanyol Getafe vs Real Madrid pukul 03.00 WIB.

Berikut jadwal Olahraga, Kamis, 1 Februari 2024:





Bulu tangkis



Babak 16 Besar Thailand Masters

13.00 WIB Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Peeratchai S/Pakkapon T

13.00 WIB Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum vs Lina Efler/Isabel Lohau

13.00 WIB Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche vs He Ji Ting/Ren Xiang Yu

13.10 WIB Muh Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol

13.10 WIB Febriana Dwipuji/Amallia Cahya Pratiwi vs Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun

16.00 WIB Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Benyapa A/Nuntakarn A

16.00 WIB Ester Nurumi Tri W vs Wen Yu Zhang

16.10 WIB Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle vs Lee Chun Hei R/Ng Tsz Yau

16.10 WIB Rehan Naufal K/Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie

Tenis



Perempat final Thailand Open

15.15 WIB Aldila Sujtiadi/Miyu Kato vs Valentini Grammatikopoulou/Anastasia Tikhonova

Perempat final ITF Australia

10.30 WIB Jessy Rompies/Alexandra Osborne vs Katie Swan/Jaimee Fourlis

Basket



NBA

07.00 WIB Wizards vs Clippers

07.00 WIB Cavaliers vs Pistons

07.00 WIB Hornets vs Bulls

07.30 WIB Heat vs Kings

08.00 WIB Rockets vs Pelicans

08.00 WIB Thunder vs Nuggets.

