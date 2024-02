Jadwal Olahraga Hari Ini, 7 Februari 2023: Aldila Sutjiadi di Abu Dhabi Open, 11 Wakil Indonesia di Sri Lanka International

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal olahraga hari ini, 7 Februari 2023, akan diisi sejumlah aksi wakil Indonesia di berbagai arena olahraga dunia. Selain itu ada jadwal sepak bola dan basket NBA.

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi akan memulai perjalanannya di WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open 2024, bersama rekannya dari Jepang, Miyu Kato, di babak 16 besar, Rabu.

Aldila/Kato siap untuk membuka turnamen yang berlangsung di International Tennis Center, Zayed Sports City, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, berhadapan dengan duo petenis Amerika Serikat Sofia Kenin/Bethanie Mattek-Sands sekira pukul 17.30 WIB.

Beralih ke sepak bola Piala Asia 2023 yang memasuki babak semifinal, akan mempertemukan tim nasional Iran dan Qatar di Al Thumama Stadium yang dijadwalkan pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya di cabang olahraga bulu tangkis, sebanyak 11 wakil Indonesia siap berlaga di babak 32 dan 16 besar Sri Lanka International Challenge 2024.

Salah satu di antaranya adalah pasangan ganda putra baru Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat yang akan bertemu dengan wakil tuan rumah Dinura Priyashantha/Siyath Senaratne di babak pertama turnamen tersebut.

Memulai rangkaian musim 2024, MotoGP kembali melanjutkan sesi uji coba resmi mereka di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, dimana para pembalap dan tim berupaya mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai persiapan jelang ronde pembuka di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, pada 8-11 Maret.

Sementara dari cabang olahraga bola basket, NBA juga menghadirkan sejumlah pertandingan seru seperti Miami Heat vs Magic, Chicago Bulls vs Timberwolves, hingga Suns vs Bucks.

Jadwal olahraga hari ini, Rabu, 7 Februari 2024:

Sepak bola

Piala Asia 2023

Semifinal - Iran vs Qatar (22.00 WIB)

MotoGP 2024

Uji coba kedua - dimulai pukul 08.00 WIB

Tenis Abu Dhabi Open

16 besar ganda putri - Aldila Sutjiadi/Miyu Kato (17.30 WIB)

Bulu tangkis Sri Lanka International Challenge 2024

(dimulai pukul 11.30 waktu setempat)

Ganda putra (32 besar)

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat vs Dinura Priyashantha/Siyath Senaratne (Sri Lanka)

Muhammad Fachrikar/Alweyn Jantje Putra Mainaky vs Menula Chandrasekara/Anukh Pathirana (Sri Lanka)

Tunggal putra (32 besar)

Kho Henrikho Wibowo vs Meiraba Luwang (India)

Michael Daniel Royce Karamoy vs Gulshan Kumar (India)

Tunggal putri (16 besar)

Mutiara Ayu Puspitasari vs Thamonwan Nithiittikrai (Thailand)

Deswanti Hujansih Nurtertiati vs Isharani Baruah (India)

Yulia Yosephine Susanto vs Ramraj Santhosh (India)

Kyla Legiana Agatha vs Sadhana Fenelon (India)

Ruzana vs Navya Kanderi (India)

Chiara Handoyo vs Deepshikha Singh (India)

Aisyah Sativa Fatetani vs Ranithma Liyanage (Sri Lanka)

Bola basket NBA

Indiana Pacers vs Houston Rockets (07.00 WIB)

New York Knicks vs Memphis Grizzlies (07.00 WIB)

Miami Heat vs Orlando Magic (07.30 WIB)

Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks (07.30 WIB)

Chicago Bulls vs Minnesota Timberwolves (08.00 WIB)

Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder (09.00 WIB)

Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks (10.00 WIB).

