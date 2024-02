LeBron James Disebut Siap Tinggalkan LA Lakers, Beri Diskon Jika Ada Tim NBA Rekrut Dia dan Bronny

TEMPO.CO, Jakarta - Waktu LeBron James bersama Los Angeles Lakers hampir berakhir. Sejumlah laporkan di Amerika Serikat pada Senin, 12 Februari 2024, menyebutkan juara NBA empat kali itu bisa dikontrak ‘dengan diskon’ jika kondisi tertentu terpenuhi.

Pemain bola basket berjuluk The King itu menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun dengan LA Lakers pada September 2022 senilai US$97,1 juta atau Rp 1,51 triliun dengan opsi untuk perpanjangan satu tahun lagi hingga musim 2024-2025. Namun, jurnalis yang dekat dengan orang dalam NBA, Marc Stein, melaporkan James kemungkinan akan meninggalkan kontraknya pada akhir musim ini.

Stein juga menunjukkan setidaknya dua tim ingin sekali merekrut James untuk musim berikutnya. Mereka mungkin mendapatkannya 'dengan harga diskon' jika dapat memilih Bronny James di NBA Draft berikutnya, karena putra sang legenda diproyeksikan berada di antara pilihan keseluruhan ke-10 dan ke-20 oleh beberapa tim.

Two mystery teams believe that LeBron James would consider signing with them if they were to draft Bronny James, per @TheSteinLine

"I know of at least two teams on the NBA map that believe LeBron James would consider signing with them at far less than $51.4 million if Bronny…