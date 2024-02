Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Kalahkan Hi-Pass 3-1, Simak Posisinya dalam Daftar Top Skor V-League Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Hangestri mengantar Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks mengalahkan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dengan skor 3-1 (25-19, 25-16, 22-25, 25-22) dalam pertandingan Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) putaran keempat di Gimcheon Gymnasium, Selasa, 26 Februari 2024.

Megawati menjadi salah satu pemain dengan sumbangan poin terbanyak dalam laga ini. Ia Pemain Timnas Bola Voli Putri Indonesia ini menyumbang 16 poin. Torehannya itu hanya setengah dari rekan setimnya, Giovana Milanna atau Gia, yang mampu menyumbang 31 angka.

Gia pun bukan penyumbang poin tertinggi dalam pertandingan ini. Di kubu lawan ada Bukirich yang mampu mencetak 33 poin. Tapi, pemain tersebut seperti menonjol sendirian. Rekan setimnya tak ada yang mampu menyumbang poin lebih dari 10.

Lalu, bagaimana posisi Megawati dalam klasemen top skor pencetak poin terbanyak? Ia masih ada di posisi keenam dengan koleksi 676 poin. Torehannya masih tertinggal jauh dari Gyselle Silva (Caltex Seoul) yang sudah mengumpulkan 905 poin.

Top Skor Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) 2024:

1. Gyselle Silva (Caltex Seoul): 905 poin

2. Vanja Bukirich (Gimcheon Hi-pass): 847 poin

3. Brittany Abercrombie (IBK Altos): 830

4. Laetitia Moma Bassoko (Hyundai Hillstate): 705

5. Paprika Yaasmeen Bedart-Ghani (Gwangju AI): 680

6. Megawati Hangestri (Red Sparks): 676

7. Kim Yeon-kyung (Heungkik): 672

8. Giovanna Milana (Red Sparks): 632

9. Jelena Mladjenovi (Heungkuk): 501

10. Yang Hyo-jin (Hillstate): 460.

Posisi Red Sparks dalam Klasemen

Kemenangan ini membuat Red Sparks makin kokoh di peringkat ketiga dengan 56 poin. Mereka ada di bawah Hillstate (69 poin) dan Hungkuk (67). Sementara Hi-Pass tertahan di peringkat keenam dengan 33 poin.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Nantinya tiga tim teratas klasemen akan lolos ke babak berikut. Tim urutan kedua dan ketiga bertemu di playoff, sedangkan tim juara grup langsung lolos ke final.

Dengan empat laga tersisa, Red Sparks kini unggul enam angka dari Caltex di urutan keempat dan masih memiliki lima laga tersisa. Posisi ini membuat Megawati cs sangat berpeluang lolos ke babak playoff.

Jadwal sisa Red Sparks di V-League Korea Selatan:

02 Maret: 14:00, Hillstate vs Daejeon Red Sparks

07 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Caltex

13 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Pepper Saving

17 Maret, 14:00: IBK vs Daejeon Red Sparks.

NAVER

Pilihan Editor: Gregoria Mariska Tunjung Ingin Amankan Posisi Unggulan di Olimpiade Paris 2024