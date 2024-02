Hasil V-League Korea Selatan: GS Caltex Kalah, Megawati Hangestri dan Tim Red Sparks Sangat Diuntungkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pesaing utama Daejeon Jung Kwan Jang Red Sparks dalam perebutan tiket playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League), GS Caltex, mendapat pukulan pada pekan ke-32, Rabu, 28 Februari 2024. Mereka takluk 0-3 (19-25, 21-25, 23-25) dari Hyundai Hillstate.

Hasil ini sangat menguntungkan Red Sparks dalam upaya mengejar tiket playoff. Dengan empat pertandingan tersisa, kini tiket ke babak berikut itu tetap berada dalam jangkauan Megawati Hangestri dan kawan-kawan.

V-League diikuti tujuh tim yang bertemu dalam enam putaran. Nantinya tim juara langsung lolos ke final. Sedangkan peringkat kedua dan ketiga akan lolos ke babak playoff untuk berebut tiket final.

Namun, babak tambahan, semi-playoff akan digelar bila tim posisi ketiga dan keempat memiliki nilai sama atau hanya terpisahkan tiga poin saja.

Saat ini, Red Sparks masih kokoh di posisi ketiga klasemen dengan nilai 58. Dengan empat pertandingan tersisa di babak reguler, mereka unggul delapan angka dari GS Caltex.

Posisi pertama klasemen V-League saat ini ditempati Hillstate yang sudah mengemas nilai 72. Dengan menyisakan lima laga, tim itu unggul lima angka dari Hungkuk di posisi kedua.

Red Sparks akan kembali bermain pada Sabtu, 2 Maret 2024. Megawati cs akan menjalani laga berat di markas Hillstate yang kini memuncaki klasemen.

Jadwal sisa Red Sparks di V-League Korea Selatan:

02 Maret: 14:00, Hillstate vs Daejeon Red Sparks

07 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Caltex

13 Maret: 17:00, Daejeon Red Sparks vs Pepper Saving

17 Maret, 14:00: IBK vs Daejeon Red Sparks.

