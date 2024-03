Jadi Juara All England 2024, Berikut Daftar Gelar Juara Jonatan Christie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie menjadi juara All England 2024 usai mengalahkan rekan senegaranya, Anthony Sinisuka Ginting, di final pada Minggu, 17 Maret 2024. Atlet yang akrab disapa Jojo itu mengakhiri pertandingan dengan skor 21-15 dan 21-14 di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Ini menjadi gelar All England pertama Jonatan sepanjang kariernya di dunia tepok bulu. Dia juga memecahkan catatan minor 30 tahun Tim Merah Putih tanpa trofi di sektor tunggal putra setelah terakhir kali diraih Hariyanto Arbi pada 1994.

Jonatan mengaku tidak menyangka bisa meraih gelar juara di turnamen BWF Super 1000 ini. “Puji Tuhan, sangat bersyukur atas yang Tuhan berikan terutama di minggu ini. Tidak pernah menyangka untuk bisa jadi juara di All England. Ini juga gelar Super 1000 pertama saya. Pasti sangat-sangat berharga,” kata Jonatan, dikutip dari keterangan PBSI.

Keberhasilanya dengan Ginting sebagai runner up, menurut Jonatan, harus dirayakan bersama. Pasalnya, keduanya sama-sama menorehkan sejarah bagi bulu tangkis Indonesia. Pertarungan dua pemain Indonesia di final All England ini menjadi pengulangan edisi 1994. Kala itu, Hariyanto Arbi dan Arbi B Wiranata menciptakan all Indonesian final di ajang tersebut.

“Dan yang lebih berharga lagi, saya dan Anthony (Ginting), tim tunggal putra akhirnya kami bisa mengulang sejarah 30 tahun lalu,” ucapnya.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting (kiri) berfoto dengan kompatriotnya Jonatan Christie (kanan) usai bertanding dalam final All England Open 2024 di Utilita Arena Birmingham, Inggris, MInggu 17 Maret 2024. Anthony Sinisuka Ginting menjadi runner-up usai kalah dari Jonatan Christie dengan skor 15-21, 14-21 ANTARA FOTO/HO-PBSI

“Tidak mudah untuk diraih, bertahun-tahun latihan keras, setiap turnamen gagal, kami pulang lalu latihan lagi, gagal lagi lalu latihan lebih keras lagi. Selalu seperti itu sampai akhirnya Tuhan kasih buahnya hari ini,” kata dia menambahkan.

Lantas, apa saja daftar gelar Jonatan Christie usai juara All England? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Singkat Jonatan Christie

Leonardus Jonatan Christie atau yang dikenal sebagai Jonatan Christie lahir di Jakarta pada 15 September 1997 dari pasangan suami-istri bernama Andrea Adi Siswa dan Marianti Djaja. Ia memiliki satu saudara laki-laki bernama Ivan Christie.

Atlet yang akrab disapa Jojo ini berasal dari klub PB Tangkas Specs, Jakarta. Sejak kecil, ia sudah dikenalkan dengan beragam jenis olahraga oleh sang ayah, seperti sepak bola, basket, dan bulu tangkis. Namun, saat itu, sang ayah ingin anaknya berfokus pada bulu tangkis saja.

Saat berusia 6 tahun, Jonatan mulai berlatih bulu tangkis. Memasuki usia 11 tahun, ia sudah berhasil mengumpulkan tujuh trofi kejuaraan, mulai dari tingkat wilayah, nasional, sampai internasional. Ia juga pernah meraih medali emas dalam ajang Olimpiade Pelajar Sekolah Dasar se-Asia Tenggara yang dilangsungkan di Jakarta pada 2008.

Atas pencapaian prestasinya itu, pada 2009, ia diberikan penghargaan Satyalancana dari Presiden Indonesia kelima, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Masih pada 2009, ia juga tampil sebagai peran pendukung dalam film bertema bulu tangkis yang didedikasikan untuk Liem Swie King berjudul King.



Daftar Gelar Jonatan Christie

Memasuki usia 15 tahun, Jonatan berhasil mendapatkan gelar bulu tangkis internasional senior pertamanya dalam ajang Indonesia International Challenge. Selanjutnya, ia mulai mengikuti turnamen senior, seperti Grand Prix, Grand Prix Gold, Super Series, dan Super Series Premiere.

Sejak mengawali kariernya di dunia bulu tangkis, Jonatan sudah berhasil mengumpulkan berbagai gelar juara sebagai berikut, yaitu:

- Juara Kejuaraan Daerah DKI Jakarta 2008

- Juara Kejuaraan Usia Dini BM-77 2008

- Juara Kejuaraan Astec 2008

- Juara Olimpiade Olahraga dan Siswa Nasional (O2SN) 2008

- Juara Tetra Pak Open Milk Cup 2008

- Medali Emas Olimpiade Pelajar se-Asia Tenggara 2008

- Juara Junior Asia U-15 Ichiba, Jepang 2010

- Juara ASEAN School 2013

- Juara Indonesia International Challenge 2013

- Juara International Challenge Swiss Open 2014

- Medali Emas SEA Games 2015

- Medali Emas Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2016

- Medali Emas SEA Games 2017

- Medali Emas Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2018

- Medali Emas Asian Games, Jakarta 2018

- Juara New Zealand Open 2019

- Medali Emas Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2019

- Medali Emas SEA Games 2019

- Juara Australian Open 2019

- Juara Piala Thomas 2020

- Juara Swiss Open 2022

- Juara Indonesia Master 2023

- Juara Hong Kong Open 2023

- Juara French Open 2023

- Juara All England 2024

Selain gelar juara, Jonatan juga beberapa kali meraih medali perak di berbagai kompetisi internasional, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Medali Perak Indonesia International Challenge 2014

- Medali Perak Korean Open 2017

- Medali Perak Thailand Open 2017

- Medali Perak New Zealand Open 2018

- Medali Perak Jepang Open 2019

- Medali Perak French Open 2019

- Medali Perak Asia Championship 2022

- Medali Perak Korean Open 2022

- Medali Perak Jepang Open 2023





RADEN PUTRI

