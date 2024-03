Jadwal Playoff V-League Korea Selatan: Megawati Hangestri dan Red Sparks Hadapi Pink Spiders 3 Kali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League) memasuki babak playoff. Megawati Hangestri dan rekan setimnya di Red Sparks akan berebut tiket final dengan Pink Spiders.

Pertandingan playoff akan memakai sistem best of three. Artinya penentuan pemenang akan dilakukan lewat tiga pertandingan. Pink Spiders, sebagai tim penghuni urutan kedua, dijadwalkan mendapatkan dua kali status tuan rumah.

Pada pertandingan pertama, Megawati Hangestri cs lebih dulu bertandang ke markas Pink Spiders di Incheon Samsan World Gymnasium pada Jumat, 22 Maret 2024.

Partai kedua akan digelar di kandang Red Sparks, pada 24 Maret. Sedangkan partai ketiga hanya digelar bila kedudukan imbang 1-1.

Jadwal Playoff V-League

Game pertama:

22 Maret 2024, 17.00, Pink Spiders vs Red Sparks

Game kedua:

24 Maret 2024, 17.00, Red Sparks vs Pink Spiders

Game ketiga: (bila diperkukan)

26 Maret 2024.

Harapan Pelatih Red Sparks

Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin berharap Megawati Hangestri Cs memberikan performa terbaik saat melawan Pink Spiders.

"Lawan kami telah ditentukan (Pink Spiders). Persiapan akan terus berlanjut dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Ko Hee Jin dikutip dari Naver, Minggu, 17 Maret.

Juru taktik berusia 43 tahun itu mengaku senang Red Sparks berhasil mengamankan posisi ketiga di klasemen akhir. Ini merupakan kali pertama mereka lolos ke babak playoff sejak tujuh tahun lalu. Terakhir kali tim yang bermarkas di Daejeon Chungmu Gymnasium itu melewati babak reguler pada musim 2016-2017. Ketika itu, Red Sparks dikalahkan IBK Altos dengan skor 1-3.

Red Sparks hampir pasti tidak akan diperkuat kapten Lee So Young yang mengamali cedera pergelangan kaki. Walau begitu, Ko Hee Jin tetap ingin ingin timnnya menyuguhkan permainan terbaik di babak playoff nanti sebagai balas budi kepada para suporter yang selalu setia mendukung Red Sparks sepanjang musim ini.

"Saya sangat bersyukur bahwa kami mengamankan posisi ketiga di babak reguler dan kami melaju ke babak playoff. Saya ingin membalas dukungan dari para suporter dengan permainan terbaik," tuturnya.

